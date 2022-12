Nació cuando la conocida como Ruta del Bakalao explotaba en el amplio sentido del término en tierras valencianas. Memorias de la época no tiene muchas, pero referentes sí. De esa manera, el músico y compositor alicantino David Pont (Tárbena, 1982) se ha sumergido en este movimiento contracultural de ocio nocturno y lo ha llevado al pentagrama.

Así surgió La Ruta, una obra de 12 minutos de duración que se estrena el viernes 30 en el Teatro Montecarlo de Buñol, con la Sociedad Musical La Artística de esa localidad, bajo la dirección de Mario Ortuño.

"He querido reflejar lo que ocurría en la Ruta del Bakalao y lo que se generó a su alrededor, con cosas terribles, como los accidentes en carretera, las drogas, pero también la música porque fue un fenómeno cultural muy interesante", asegura el trombonista de formación.

"Te nutres de lo que has leído y lo que has escuchado sobre este paraíso de la fiesta", para crear una obra para banda sinfónica "que lleva también música moderna, piano, bajo eléctrico, batería y una soprano".

Pont, que ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica de Madrid, comenzó a darle vueltas a este proyecto en 2020, cuando compuso "una canción tecno de dos minutos". Un amigo del mundo del teatro le explicó que quería hacer algo relacionado con este tema y él se sumó a este homenaje. A partir de ahí, el pentagrama se fue llenando "para generar algo más grande y a partir de ese ritmo y esa melodía armé la partitura".

Música bakalao sinfónica

Aunque no parece fácil asimilar que una banda sinfónica interprete música bakalao, asegura que sonará como tal al final de la obra. "La gente se tiene que levantar al final, por segundos tiene que imaginar que está en una discoteca y tiene que hacer una fiesta en el concierto, acaba en una fiesta", destaca este compositor cuyas obras han estrenado la Banda Sinfónica Municipal de València y solistas de la Orquesta Nacional de España y de la Orquesta de València. No obstante, dice, "hay un pasaje a mitad de la obra en la que aparecen los acelerones de coche, la música a todo volumen, como un homenaje a esa generación perdida en parte".

La Ruta, afirma, "refleja un poco todo, el ambiente de discoteca, de los parking, la máxima exaltación de la fiesta... todo lo que pasaba en la época trasladado a la actualidad, elevándolo a un lenguaje bastante atrevido en cuanto a música para banda. Es imposible que deje indiferente a nadie, te puede gustar o no, estar de acuerdo o no, pero la manera en la que yo he querido trasladarlo a música sinfónica ha sido así".

Después del estreno, David Pont, que ha ganado varios premios, pretende mover La Ruta para que la gente "lo disfrute" en diferentes escenarios y con distintas agrupaciones.