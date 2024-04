Fin de fiesta en la calle para despedir el Jazz Day en Alicante

La celebración del Jazz Day en Alicante llega a su fin después de dos semanas de actividades para festejar el poder de esta música como punto de unión de culturas y tras un concierto multitudinario llevado a cabo este domingo en el Teatro Principal de Alicante. El festival iniciado el pasado 10 de abril, concluye este martes , día 30 (Día Internacional del Jazz), con un concierto colectivo en la calle que reunirá a una docena de bandas y que incluirá un pasacalles y un concierto de big band.

El fondo de la Rambla Méndez Núñez en su confluencia con la Explanada será el lugar de encuentro para el concierto colectivo, en el que participarán cerca de medio centenar de músicos, que se desarrollará a partir de las 18 horas y que se prolongará hasta las 23 horas.

La gran fiesta en la calle contará con diversos grupos musicales que mostrarán las distintas corrientes asociadas al jazz, desde el blues al funk, en un ambiente festivo, participativo y abierto al público. En esta ocasión participarán bandas como Goya & Los Blues Notas, Jazztá, So Funk Be Funk, Agustic Band, Cocktail Inc. Mestís,Carla Vallet, DJ Lucky Luke y Fusta i Jazz Dixieland Marching Band.

Esta última banda, además, realizará una marcha recorriendo do las calles desde la Plaza de Balmis -de donde saldrá a las 19 horas- hasta llegar al Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo de Alicante (Dr. Gadea 1) poco antes de que comience allí, a las 20 horas, el concierto de una de las mejores bandas de jazz del país, la Sedajazz Big Band, para después volver al fondo de la Rambla y culminar el Jazz Day en la calle.

Sedajazz Big Band actúa en la Fundación Mediterráneo / INFORMACIÓN

Concierto de Sedajazz Big Band

La Sedajazz Big Band, con sede en Valencia, ofrecerá un recorrido por la historia de las orquestas de jazz desde los inicios en los años 20 del pasado siglo hasta la actualidad, reproduciendo el sonido de los más importantes y representativos compositores, arreglistas y músicos de cada época y estilo.

Clausura de la exposición

A su vez, este martes se clausura a las 19.30 horas la exposición colectiva Jazzart instalada estos días en el Centro Municipal de las Artes de Alicante, con poemas de Isabel Giui junto a Pepe Bornay a la guitarra.