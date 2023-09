El músico C. Tangana anunció este jueves en el Festival de San Sebastián que está rodando un documental, como director, del guitarrista flamenco alicantino Yerai Cortés, al que considera su artista «favorito».

«Va sobre él y su manera de componer», explicó en la rueda de prensa de presentación de Esta ambición desmedida, un documental sobre los últimos años de la trayectoria de C. Tangana que anoche tuvo su preestreno mundial en el Velódromo donostiarra.

«Tengo la ambición de hacer cine» y «estamos ya manos a la obra», aseguró el artista, arropado por los miembros del colectivo Little Spain, que han dirigido el documental sobre su figura.

El músico, cuyo nombre real es Antón Álvarez, confesó que no tiene idea de qué tipo de director quiere ser pero dice sentirse cómodo en esa indefinición porque de ese mismo estado nació su disco El madrileño, que ha marcado un hito en su carrera.

Yerai Cortés (Alicante, 1995) es un compositor y guitarrista que ha trabajado con artistas como La Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Javier Colina o Farruquito, entre otros, y en 2021 recibió el Premio Guitarra con Alma del Festival de Jerez por su guitarra en Al fondo riela, de Rocío Molina.

El guitarrista ha acompañado a C. Tangana en su gira Sin cantar ni afinar por escenarios del país recientemente y también ha participado como instrumentista en el último disco de Niño de Elche, Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte, publicado a finales del pasado año.

Aunque Tangana aclaró que no dejará la música porque es una «pulsión natural», apuntó que quiere que lo próximo le tiene que «apasionar como lo anterior».

Respecto a su documental Esta ambición desmedida, no quiere que la gente piense «nada» de él y espera mantener la opinión pública con la que cuenta ahora. «Los directores del documental han decidido lo que sale y lo que no. Yo he dejado mi vida en manos de estas personas. Para mí también es duro, en muchas partes del documental, y ha sido duro verme así y mostrarme así. Con este documental yo no quiero que la gente piense nada de mí. Si nos quedamos igual, yo estoy encantado», afirmó.