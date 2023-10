Liam Gallagher ha anunciado la gira del álbum debut de Oasis para celebrar su 30 aniversario. La gira recorrerá Reino Unido y Irlanda en junio de 2024, 30 años después de la publicación del álbum en 1994. "Estoy dando saltos por la casa para anunciar la gira 'Definitely Maybe'", dice Gallagher. "El álbum más importante de los 90, sin excepción. No estaría en ningún sitio sin él y tú tampoco, así que celebrémoslo juntos".

El tour, que cuenta con 12 fechas, arrancará en Sheffield el 1 de junio y recorrerá las ciudades de Cardiff, Londres, Manchester, Glasgow y Dublín hasta culminar el 27 de junio en Manchester, donde la banda se fundó. Las entradas estarán disponibles para su compra a partir del 20 de octubre a las 10h en España. Se podrán adquirir desde la página de Ticketmaster. El tour incluirá las 11 canciones de Definitely Maybe y algunos de los temas grabados durante la gira original, que podrían incluir canciones favoritas de los fans como 'Whatever', 'Fade Away', 'Listen Up' y 'Sad Song'. Paul Arthurs, guitarrista de Oasis, seguramente también se unirá a la gira, pero para la reunión completa del grupo de pop rock británico los fans tendrán que seguir esperando. Los hermanos Liam y Noel Gallagher llevan años distanciados y, de momento, no hay señales que indiquen una vuelta.