La pianista Elisso Virsaladze regresa a Alicante para ofrecer un concierto monográfico de Frédérik Chopin este miércoles, a las 20 horas, en el Teatro Principal, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Vissaladze es una de las artistas más apreciadas por esta entidad y prueba de ello es que, desde 1982, la pianista georgiana ha visitado Alicante en 17 ocasiones con programas ricos y variados.

Elisso Virsaladze creció en Tblilisi, en una familia que durante generaciones estuvo involucrada en el arte y la cultura de Georgia. Recibió sus primeras lecciones de piano de su abuela, la profesora Anastasia Virsaladze. Después de asistir al conservatorio, dejó su ciudad natal y se mudó a Moscú, y a, la edad de 20 años ganó el tercer premio en el Concurso Tchaikovsky.

En Moscú continuó sus estudios con Heinrich Neuhaus y Yakov Zak, quienes no solo tuvieron una profunda influencia en su desarrollo artístico, sino que también la sumergieron en la renombrada tradición rusa de la pedagogía del piano. Desde la Sociedad de Conciertos indican que hoy en día es reconocida como una profesora excepcional cuyos alumnos han obtenido innumerables premios. Es profesora habitual en el conservatorio de Moscú y la Musikhochschule de Múnich y no existe un concurso internacional importante en el que no haya sido invitada para formar parte del jurado, tales como el Santander, el Geza Anda en Zurich o el Rubinstein en Tel Aviv y por supuesto, el Tchaikovsky y el Richter en Moscú.

Su interés por los compositores de finales del siglo XVIII y XIX, especialmente Mozart, Beethoven, Chopin y Schumann es manifiesto. A los 24 años ganó el primer premio en el Concurso Schumann de Zwickau, y ha sido calificada por la prensa internacional como una de las grandes intérpretes contemporáneas de Schumann. Al mismo tiempo, la pianista es bien conocida por su amplio repertorio, que incluye compositores rusos modernos.

Conciertos y orquestas

Elisso Virsaladze actúa regularmente en Londres, Milán, Roma, París, Lisboa, Berlín y Barcelona y ha realizado conciertos a dúo con Natalia Gutman en Viena, Berlín, Bruselas, Madrid, Múnich, Milán, Ginebra, Londres y Lausana; en música de cámara y con orquestas como la Filarmónica de Petersburgo o la Filarmónica Real de Londres ha realizado numerosas giras y actúa regularmente con prestigiosas orquestas en países como Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Japón o Estados Unidos, entre otros.

Ha trabajado con directores como Rudolf Barschai, Kyril Kondraschin, Mariss Jansons, Riccardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, Evgeny Svetlanov o Juri Temirkanov, por nombrar solo algunos. Su extensa discografía, editada y publicada por el sello Live Classics, consta de numerosas grabaciones en directo y ofrece una amplia perspectiva acerca de la personalidad musical de Elisso Virsaladze.