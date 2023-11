La novela histórica vuelve a encontrar su lugar en las manos de Pilar Eyre (Barcelona, 1951). La escritora y periodista publica con Editorial Planeta De Amor y de guerra, una obra que halla en los tiempos de la posguerra un nicho donde hacer una oda al amor en sus diferentes versiones "para huir del drama y agarrarse a algo", comenta la autora. El libro consigue encontrar un equilibrio entre ambas premisas que transporta al lector a un contexto histórico donde la madurez se consigue en tiempo récord y donde el recuerdo se convierte en el peor enemigo del ser humano. La autora presenta esta obra en las Veladas Literarias del restaurante Maestral el próximo 10 de noviembre, a partir de las 20:30 horas.

Este libro tiene una intensidad política muy marcada pese a que su columna vertebral está centrada en el amor. ¿Cómo llevó a cabo esta dualidad entre amor y guerra?

La verdad es que el contexto histórico es importante en este libro. El final de la guerra civil, el exilio en Francia y la participación de los españoles en la segunda guerra mundial es algo poco tratado en literatura. Partiendo de esta base, yo quería tratar las historias humanas de los personajes que sufren estos grandes acontecimientos históricos. Lograr un equilibrio entre el marco de la época y las historias personales es algo muy difícil porque, si tú pones todo en el marco histórico, se come a las historias personales y entonces no interesa porque no conmueve.Y al contrario, si prescindes del marco histórico, las historias tampoco tienen entidad. Lograr este equilibrio es el gran desafío de los que hacemos novela histórica.

Una de las premisas que mantiene a lo largo de la obra es tratar con rigor lo que cuenta de los actores principales.

Te agradezco la observación. Lo que me interesaba sobre todo eran las historias de fraternidad, de solidaridad y de compañerismo que nutren toda la novela. Yo tengo la suerte de haber conocido los dos bandos. Por nacimiento soy heredera del bando que ganó la guerra civil, pero mi conciencia me ha hecho heredera del otro. Los periodistas sabemos que la objetividad no existe, pero se puede intentar hablar de los dos bandos con cierto conocimiento de causa. En todas las facciones hay luces y sombras. Esas sombras se encuentran en la cúpula, en los que mueven los hilos de estas carnicerías espantosas donde envían a la muerte a generaciones enteras de chicos que no saben ni siquiera por lo que están peleando y, sin embargo, las víctimas son todas luz para mí.

Menciona en la novela a las mujeres como las verdaderas heroínas de la posguerra.

No lo hice a conciencia, pero cuando terminé la obra me di cuenta que había reflejado de forma involuntaria el gran papel que tuvieron las mujeres en el exilio. Es algo que se ha tratado poco porque generalmente estas obras las han escrito los hombres. He hablado con muchas refugiadas españolas en otros libros que he escrito, ahora están todas muertas, y todas me contaban que habían tenido que sacar adelante a sus familias. Mujeres que a lo mejor en España habían tenido una activa vida política o habían estado en el frente y luego, en Francia, habían sido relegadas a limpiar hospitales, cuidar viejos o fregar suelos mientras los maridos estaban en el bar conspirando.

Atendiendo a la columna vertebral de la obra, ¿es la guerra una época apta para enamorarse?

Es lo que nos mantiene con vida. ¿Cómo se puede superar pensar todo el rato que a lo mejor al día siguiente no estás vivo? Mi padre, por ejemplo, que pertenecía al bando de los vencedores, estuvo toda la guerra en prisión, condenado a muerte en la Modelo de Barcelona y cada día esperaba que lo fusilaran. Yo siempre me pregunté cómo había podido aguantar tres años en estas circunstancias un chico de 20 años. Y cuando murió, no hace mucho, encontré en su despacho un fajo de cartas que eran unos poemas de amor que le había enviado a una chica antes de conocer a mi madre. Eran poemas de amor apasionados. Es también lo que les pasa a los personajes de la novela, quieren agarrarse a algo, se casan por desesperación, y yo pienso que el amor es lo único que nos salva en situaciones límite.

Precisamente en el libro describe el verdadero amor como "aquel del que hablan los poetas..."

Totalmente. Mi padre escribía y pintaba muy bien, era una persona muy inteligente y en un momento dado tuvo que decantarse por una de las dos cosas. A partir de ahí fue un pintor y retratista bastante conocido. Además, fue el primero que creyó en mí y me daba un duro por cada poema que escribía de pequeña, cuando en ese entonces escribía poemas de amor con palabras que ni sabía qué querían decir.

¿Es Pilar Eyre una persona enamoradiza?

Soy una persona apasionada. A los cinco años ya estaba enamorada de un niño de mi clase. Me acuerdo de su nombre, de su apellido y hasta de cómo era. No voy a decir su nombre porque ahora debe de ser un provecto anciano que está tranquilo en su casa y no le quiero estropear la vida.

¿Cómo cree que puede llevar una adolescente como Leonor que todo un país tenga opinión sobre el chico que, posiblemente, le gusta?

Leonor es la heredera de la corona y todas las informaciones que aparezcan sobre ella van a ser miradas con lupa y yo no creo que haya libertad de expresión para poder opinar lo que se quiera sobre la heredera de la corona. Es cierto que es mayor de edad ya, pero creo que va a ser una persona muy blindada. Creo que no va a trascender ninguna información sobre su vida conociendo como conozco el comportamiento de la Casa Real. El video de la recepción en el Día de la Hispanidad es lo último que vamos a ver al respecto.

¿Es Leonor la persona que puede atraer a la monarquía a esa gente joven que no se siente representada por la Casa Real?

Es el gran desafío que tiene la monarquía. Nosotros ya no estaremos cuando ella reine, así que tienen que hacer que las nuevas generaciones tengan interés por ella y por la Casa Real. Y esto no se conseguirá con ceremonias oficiales encorsetadas, se conseguirá compartiendo los intereses de la gente joven: el ecologismo, el bienestar de los animales, la globalización... Hay muchos temas que interesan a las nuevas generaciones y, de momento, no he visto que Leonor se interese todavía por ellos. Que participe en actos oficiales de forma impecable o que el uniforme lo lleve fenomenal le puede gustar a una cierta parte de la sociedad, pero la mayoría no calla por estos temas.

Muchos jóvenes, además, ponen de manifiesto la necesidad de una consulta sobre la monarquía.

Yo creo que no estaría de más. Si se pudiera hacer, estaría bien saber la opinión de la población. De todas formas también te digo que, sin ser monárquica, tampoco sé en qué mejoraría nuestra vida el hecho de que no hubiera reyes. No sé si los jóvenes tendrían más trabajo, si accederían a la vivienda de una forma más fácil o si podrían disfrutar de mayores pensiones. También creo que, en estos momentos, tampoco hay una voluntad muy acentuada de abolir la monarquía. Yo creo que ningún partido en estos momentos lo lleva de forma expresa en su programa. Quizás en la época de Juan Carlos, que la monarquía estaba tan deteriorada, si alguien hubiera tenido la iniciativa, sí que se hubiera podido hacer.

Lo que más puede deteriorar la imagen de la monraquía es que el emérito haya tenido que salir del país. ¿Cree que volverá?

Él ha dicho varias veces que no iba a volver. En todas las comunicaciones que ha hecho, siempre ha dicho que se iba a quedar en Abu Dhabi y, de hecho, tiene allí su residencia fiscal, o sea que veo bastante imposible que vuelva a España. Seguirá viniendo de visita, pero no para quedarse a vivir.