Cuando la censura franquista sacó la tijera contra el sexo en '1984' de Orwell

Informe mecanografiado: "¿Ataca al Dogma? no. ¿A la Iglesia? no. ¿A sus Ministros? no. ¿Al Régimen y a sus instituciones? no. ¿A la moral? sí [marcado dentro de un círculo rojo]". Al lado, 21 páginas anotadas por contener "una serie de descripciones excesivamente gráficas" [subrayado en rojo]. Debajo, con fecha 7 de agosto de 1950, la conclusión del censor del régimen franquista desautorizando la publicación de ‘1984’ de George Orwell en España, con un texto donde detalla que "se trata de una parodia bastante pintoresca y lograda, cuya publicación podría autorizarse en principio, ya que su tendencia es anticomunista, si la acción no girase alrededor del tema del ‘crimen sexual’ cometido por un hombre y una mujer". El ‘crimen’ que activó la tijera censora era la relación carnal clandestina y fuera del matrimonio entre Winston Smith y Julia, la pareja protagonista de una de las novelas más influyentes del siglo XX, advertencia distópica con mayúsculas contra los totalitarismos de toda condición.

La intrahistoria sobre la censura de la dictadura de Franco de la primera edición española de ‘1984’, en la editorial Destino, la detalla, junto a fotos de los documentos históricos que dan fe de ella, el periodista Antonio Lozano en el epílogo de la nueva edición conmemorativa del 75 aniversario de la publicación en inglés del libro. Ha llegado este miércoles a las librerías, con prólogo de la canadiense Margaret Atwood y traducción de Javier Calvo, en paralelo al lanzamiento, también en Destino, de ‘Julia’, una no menos subversiva versión feminista del clásico, autorizada por los herederos de Orwell, escrita por la estadounidense Sandra Newman, que ofrece la versión de los hechos de la amante del protagonista.

El Gran Hermano

En el prólogo, la autora de otra acerada distopía, ‘El cuento de la criada’ (que empezó a escribir justo en 1984), rememora cómo con 14 años, cuando la leyó por primera vez, la "aterrorizó hasta la médula" aquella novela sobre "la experiencia de estar viviendo bajo una dictadura totalitaria encabezada por un tirano despótico", esa figura "acechante y ominosa del Gran Hermano" sometiendo a los ciudadanos a "vigilancia constante y la imposibilidad de hablar sinceramente con nadie".

Propuesta de enmiendas a '1984' por parte de la Dirección general de Propaganda. / EPC

Volviendo a España, expone Lozano, sorprende que "los lectores/censores franquistas -identificados en sus informes solamente con un número, lo que refuerza su conexión con la colmena de anónimos funcionarios de ‘1984’- fueran incapaces de detectar que se hallaban frente a una versión hiperbólica de sí mismos". Más aún cuanto el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad precisamente expurgando, eliminando y modificando libros y informaciones que llegan a los habitantes controlados por el Gran Hermano.

La novela está terroríficamente de actualidad ante el auge de los populismos y la extrema derecha en todo el planeta Antonio Lozano

Ese primer censor que analizó la novela de Orwell juzgó que no era factible suprimir aquellos párrafos que "atentaban contra la moral" sin perjuicio de la trama y, por tanto, aconsejó su desautorización. Sin embargo, meses después, en mayo de 1951, el traductor de la obra al castellano, Manuel Tamayo Benito, suscribe un recurso enviado al Director General de Propapanga, "cuya vida guarde Dios muchos años", apunta, y "respetuosamente suplica" que se revise la desautorización al tiempo que expone que "la editorial está dispuesta a modificar, corregir o suprimir los párrafos que se le indiquen", que "las posibles modificaciones o supresiones sobre ciertos temas de tipo sexual no afectan en nada al contenido esencial de la obra", que de hecho, asegura, "constituye un formidable alegato contra el régimen comunista, por lo cual está prohibida y es perseguida en todos los países de influencia soviética".

Todos los totalitarismos

Evidentemente, obviaba la globalidad de las influencias que empujaron a Orwell a denunciar en ‘1984’ "las perversiones de todo sistema antidemocrático" y mostrar, señala Lozano, un "retrato asfixiante de una sociedad totalitaria sin fisuras, moldeada a partir de sus impresiones y experiencias directas con el auge de los fascismos, la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo".

Interpela a cualquier generación porque su mensaje es perdurable y renovable, cristalino y polisémico Antonio Lozano

La enmienda del traductor español surtió efecto y, con fecha de 25 de junio de 1951, otro censor aceptó la la publicación a condición de que antes se eliminen las alusiones sexuales según la traducción alemana, que ya las matizaba. Finalmente, en marzo de 1952 se aceptaron "las supresiones" y se dio luz verde a una edición en la que Destino expurgó la novela a partir del original en inglés, y se publicó en versión de Rafael Vázquez Zamora con una tirada de 2.500 ejemplares. No fue hasta 1963 que se permitió publicar la edición íntegra, aunque esta no llegó hasta el simbólico año 1984.

"Terroríficamente de actualidad"

Destaca Lozano, que la obra es un clásico que "interpela a cualquier generación porque su mensaje es perdurable y renovable, cristalino y polisémico. Es una carta abierta al futuro que contiene a su vez el pasado y el presente, pues los males que denuncia existen en todos los tiempos históricos" y la novela "está terroríficamente de actualidad" ante "el auge de los populismos y la extrema derecha en todo el planeta […] que siempre es sinónimo de recorte de libertades, polarización entre el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, despliegue de violencia verbal y física, censura moral y reescritura de la historia".

Cierre del expediente 3630 autorizando la publicación con enmiendas de '1984' por parte de la Dirección general de Propaganda del régimen franquista. / EPC

De hecho, añade, Orwell se adelantó seis décadas a la posverdad y las ‘fake news’, ya que en la novela bautiza como ‘proleforraje’ "las noticias espurias que el Partido repartía a las masas" (no en vano, volvierona a dispararse las ventas de ‘1984’ en Estados Unidos y España con la llegada al poder de Donald Trump, el rey de las ‘fake news’).

