"El teatro te permite ser dueña de lo que haces"

No es lo mismo interpretar un papel para una cámara que pasar por las tablas de un teatro, pero hay profesionales que consiguen brillar en cada uno de los espacios que se les cede. Es el caso de Malena Alterio (Buenos Aires, 1974), una actriz que se dio a conocer a nivel nacional en la serie Aquí no hay quien viva y que ha forjado una brillante carrera trabajando en producciones como El Palo, Perdiendo el norte o Señoras del (h)AMPA.

Actualmente, es la reciente ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista por la cinta Que nadie duerma, basada en el libro homónimo de Juan José Millás y está de gira por España con la obra de teatro Los amigos de ellos dos, junto a David Lorente. Precisamente esa gira aterriza este domingo 14 de abril, a las 18 horas, en el Teatro Principal de Alicante. Por ello, hemos podido charlar con la actriz sobre esta obra dirigida por Daniel Veronese y producida por Producción Alternativa Contemporánea Off S.L.

Viene a Alicante con Los amigos de ellos dos, una obra minimalista que invita a la reflexión y donde comparte escena con David Lorente. ¿Cuál diría que es el punto principal de la obra por el que el público tiene que ir al Teatro Principal?

Decirle al espectador que tiene que ir a ver la obra me resulta un poco violento, yo prefiero seducirle e invitarle a que pase un buen rato. En la obra surgirán reflexiones acerca de la pareja, de las comparaciones y de cuestiones reconocibles para todos. Es una función que tiene mucho humor y que cualquiera que haya tenido una relación larga se va a identificar con esta historia. No es ninguna obligación, pero creo que se lo van a pasar muy bien.

La obra ofrece escenas simples que, para poder enganchar al espectador, necesitan de una buena química entre los dos únicos personajes que aparecen en escena, en este caso David Lorente y usted.

Totalmente. Eso es absolutamente fundamental en esta obra. Si no hay feeling entre los dos únicos protagonistas de la función, pues apaga y vámonos. Y he de decir que no se da con frecuencia. Una es profesional y tiene sus herramientas para fingir de repente una conexión, pero a lo largo de la función se nota. Sin embargo, con David ya intuía que nos íbamos a llevar muy bien, es un compañero excelente. Hay mucha química entre nosotros y eso se percibe en la forma que tenemos de encarar el trabajo y en la forma en que Daniel Veronese nos ha guiado y dirigido para que la historia sea muy cercana a la realidad. La obra pretende hacer real esos conflictos de pareja, esas vivencias propias y ese giro inesperado del guion que no voy a desvelar, por supuesto, pero que transcurre al final y hace que todo el mundo se quede ojiplático.

¿Se permite el lujo de autorreflexionar con las obras que encarna?

Por supuesto. El teatro es un espejo de la vida y pone en un primer plano cosas que a lo mejor una no se ha parado a pensar del todo. Pero sí, claro, en esta obra una se para a pensar acerca de las relaciones de pareja y del tema de las comparaciones que está tan a la orden del día con las redes sociales. El sentir del personaje de David tiende a compararse con otras personas y piensa que está en un lugar que no le pertenece. En cambio, el mío es aceptar que estoy en un sitio y que las cosas no van a cambiar. En esencia, una puede cambiar de trabajo, de pareja o de coche, pero no de personalidad. Es muy difícil cambiar. Y en ese debate andan los dos.

Malena Alterio y David Lorente, los protagonistas de la obra / Sergio Parra

Se suele decir que el teatro está vivo y da pie a la improvisación. Sin embargo, este guion está diseñado para seguirlo al pie de la letra.

Muchas obras dan la posibilidad de improvisar sobre la marcha, pero puede llegar a ser peligroso. Las recreaciones del texto pueden distorsionar un poco la esencia de la historia. Afortunadamente, creo que David y yo somos muy obedientes en relación con la dirección de Daniel, que se tuvo que ir a Buenos Aires, y estamos tratando de reproducir toda su brillante dirección. Hay otros espectáculos que sí que lo permiten, pero aquí el ritmo es muy importante y hay que evitar estirar demasiado las conversaciones y caer en la distorsión del mensaje.

La obra juega mucho con los silencios.

Sí, es que David es un director muy musical. Es la segunda vez que trabajo con él y me doy cuenta de que le gusta mucha trabajar los silencios y la velocidad de las escenas. Cosas como pisarnos unos a otros y crear una naturalidad especial en los diálogos son las cuestiones que más busca esta obra. Porque es lo que pasa en la vida real. Cuando hablas con alguien no estás esperando a que el otro termine su frase para meter la tuya, en una discusión se tiende a atropellar al otro.

Es algo que diferencia mucho al teatro del cine o la televisión. ¿Dónde se siente más cómoda trabajando?

Todo es cómodo e incómodo a la vez. Me siento cómoda cuando estoy bien rodeada y sostenida por un texto bueno y una gran dirección. Para mí, lo ideal es tratar de combinar el teatro con la tele o el cine. Es verdad que en el teatro hay más tiempo para crear y ensayar, y hay algo que se cocina a fuego lento y da más tiempo a pensar. En la tele va todo tan rápido que vas tirando y adquieres un oficio que te ayuda a resolver lo que vas haciendo. Pero el teatro es más artesano y una es más dueña de lo que hace. Se levanta el telón y, para bien o para mal, una es responsable de lo que hace, sin cortes ni trabajos de postproducción.

¿Conseguir el Goya a Mejor Actriz Protagonista por Que nadie duerma ha modificado sus proyectos profesionales a largo plazo?

Todavía es pronto para poder valorar eso. Es una pregunta que quizás dentro de unos años te podré responder mejor. Ahora estoy un poco a la expectativa. Actualmente, tengo el teatro que ya estaba cocinado antes del premio y del que me siento muy orgullosa, pero no sé si va a condicionar el tipo de proyectos que me van a llegar. Y es verdad que te da un poquito de cosa pensar que igual no estás a la altura de las expectativas. Da un poco de presión, pero ha sido un año alucinante y estoy colmada de cariño y de alegría de la gente que me rodea, tanto de los que conozco como de los que no.