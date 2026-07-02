Noches Mágicas: el festival donde el concierto es solo el principio

Cada verano miles de personas eligen Noches Mágicas no solo por su cartel de artistas, sino por una propuesta que ha conseguido diferenciarse de cualquier otro ciclo de conciertos de la Costa Blanca. Música en directo, gastronomía, arte, jardines históricos y un aforo limitado convierten cada cita en una experiencia que comienza mucho antes de que se enciendan los focos y continúa mucho después del último aplauso.

Noches Mágicas regresa del 24 de julio al 6 de agosto a los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant con una edición que vuelve a reunir algunas de las grandes figuras de la música nacional e internacional. Sin embargo, el festival ha conseguido consolidarse durante los últimos catorce años por un motivo que va más allá de su programación.

El festival ha conseguido consolidarse durante los últimos catorce años por un motivo que va más allá de su programación. / INFORMACIÓN

Frente al formato de los grandes recintos, Noches Mágicas propone una forma diferente de disfrutar de la música en directo. El público llega cuando empieza a anochecer para pasear entre jardines históricos, descubrir exposiciones de arte, recorrer el market de artesanía, disfrutar de un concierto en el escenario Jardín, dejarse sorprender por performance itinerantes, cenar al aire libre o tomar una copa antes de que empiece el concierto. Todo ello en un espacio de aforo reducido que permite vivir cada actuación con cercanía y sin las aglomeraciones habituales de los grandes festivales.

Quienes deseen completar la experiencia pueden reservar mesa en Luna by Terre, el restaurante del festival situado en el corazón de los Jardines de Abril. Su propuesta gastronómica, diseñada especialmente para Noches Mágicas, permite disfrutar de una cena entre jardines históricos antes de cada concierto, convirtiendo la velada en una experiencia para los cinco sentidos.

Esa combinación entre cultura, naturaleza, gastronomía y música ha convertido al festival en una de las citas imprescindibles del verano en la provincia de Alicante.

El cartel de 2026

24 de julio | 80's Summer Party

El festival arranca con una de las noches más esperadas del verano: la 80’s Summer party. / INFORMACIÓN

El festival arranca con una de las noches más esperadas del verano: la 80’s Summer party con Modestia Aparte y Toreros con Chanclas que pondrán la banda sonora a una fiesta para cantar, bailar y revivir los grandes himnos de los años ochenta en un ambiente único bajo las estrellas, tras el concierto.

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25 de julio | 90's Summer Party

90's Summer Party. / INFORMACIÓN

La gran novedad de esta edición.

Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis y Viceversa devolverán al escenario los grandes éxitos dance y eurodance de los noventa en una noche pensada para quienes todavía sonríen al escuchar aquellas canciones que marcaron toda una generación. Tras el concierto continúa la fiesta.

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26 de julio | Miguel Campello

Miguel Campello sigue emocionando como el primer día. / INFORMACIÓN

Veinticinco años después de comenzar su carrera, Miguel Campello sigue emocionando como el primer día.Flamenco, rock, mestizaje y una energía arrolladora convierten cada uno de sus conciertos en una experiencia irrepetible.

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28 de julio | Ara Malikian

Ara Malikian, uno de los violinistas más admirados del mundo llega a Noches Mágicas con Intruso. / INFORMACIÓN

Uno de los violinistas más admirados del mundo llega a Noches Mágicas con Intruso, un espectáculo que invita a viajar por diferentes culturas y emociones a través de un lenguaje musical absolutamente personal.

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30 de julio | Israel Fernández

Israel Fernández, una de las voces imprescindibles del flamenco contemporáneo. / INFORMACIÓN

Una de las voces imprescindibles del flamenco contemporáneo presenta De Oro y Marfil, un espectáculo elegante, profundo y emocionante que promete convertirse en una de las grandes noches de esta edición.

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31 de julio | Nach

Nach, el poeta del rap en español regresa con Destino. / INFORMACIÓN

El poeta del rap en español regresa con Destino, su primer álbum en siete años. Un concierto donde las palabras, la reflexión y la fuerza de uno de los grandes referentes del género volverán a encontrarse con su público.

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1 de agosto | Ana Torroja · 80's Summer Party

Ana Torroja, una de las voces más icónicas de la historia del pop español. / INFORMACIÓN

Una de las voces más icónicas de la historia del pop español protagonizará una noche muy especial en Noches Mágicas. Un concierto para volver a cantar canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Tras el concierto la segunda 80’s Summer Party de esta edición.

Entradas agotadas.

2 de agosto | Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas llega con La Belleza, una propuesta que desafía cualquier etiqueta. / INFORMACIÓN

Tradición, vanguardia, humor, folclore y libertad se unen en uno de los espectáculos más sorprendentes del panorama nacional. Rodrigo Cuevas llega con La Belleza, una propuesta que desafía cualquier etiqueta.

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6 de agosto | La Banda Sabinera

La Banda Sabinera, los músicos que acompañaron durante décadas a Joaquín Sabina cierran el festival. / INFORMACIÓN

Los músicos que acompañaron durante décadas a Joaquín Sabina cierran el festival con un concierto que recupera toda la esencia de uno de los repertorios más queridos de la música española. Una oportunidad única para volver a cantar esas canciones que nunca pasan de moda.

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