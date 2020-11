El HLA Alicante ha tirado este sábado de casta y oficio para remontar en Almansa (93-99) y sumar su sexta victoria consecutiva que le afianza como líder invicto de la Liga LEB Oro tras un sufrido y trabajado triunfo en "La Bombonera" manchega. Después de un arranque de partido flojo y dubitativo, el Lucentum cimentó un nuevo éxito en su gran reacción mediado el tercer cuarto gracias a un parcial de 0-14 y a la estelar aparición de Edu Martínez con tres triples consecutivos.

El conjunto de Pedro Rivero se va ahora a una semana de parón antes de recibir el domingo 6 de diciembre (18.00) al segundo clasificado, el Covirán Granada de Bamba Fall.

Repitió el Lucentum errores anteriores en el inicio del partido con falta de concentración defensiva y poca paciencia en la elaboración de la jugada, que fueron aprovechados perfectamente por el Almansa.

El conjunto del exentrenador lucentino Rubén Perelló supo sobreponerse a la baja de última hora de su base titular José Pérez y llevó la iniciativa en el juego y en el marcador durante todo el primer tiempo gracias, sobre todo, a la dirección de Noguerol, los triples de Nogués y el juego interior de Cvetinovic.

Demasiado contemplativo bajo su canasta y precipitado en ataque, el HLA Alicante vio en el primer cuarto cómo el Almansa se fue hasta los 31 puntos a favor (31-23 en el primer parcial) con una impresionante serie de cinco de cinco en lanzamientos de tres puntos.

Hasta 11 puntos de renta llegó a tener el equipo albaceteño, que sólo se encontró con la réplica enfrente de Urtasun y algo de Jorge Bilbao. Sufría la Fundación Lucentum, con un profundo agujero en su zona defensiva, hasta que el equipo de Rivero apretó las tuercas en defensa en el inicio del segundo cuarto y entraron en escena Chumi Ortega con dos triples consecutivos (36-31) y Justin Pitts.

El cuadro alicantino recortó distancias hasta los tres puntos en esta fase, pero en el posterior intercambio de canastas se sintieron cómodos los manchegos, que se vieron algo más apurados hacia el final de la primera mitad con cuatro puntos consecutivos de Galán y Pitts para dejar el marcador al descanso en 51-44 y rebajar en 10 puntos el balance anotador de los locales en el segundo parcial.

La tónica se iba a mantener tras el descanso, con una rigurosa antideportiva a Llompart incluida, hasta que mediado el tercer cuarto, el HLA se conectó de lleno al partido con mucha más intensidad y agresividad en la defensa y el cierre del rebote.

En ese momento irrumpió como protagonista Edu Martínez, que con tres triples consecutivos, más otro del base mallorquín, completaron un parcial de 0-14 para volver a poner al Lucentum por delante por primera vez desde la canasta de tres inicial de Urtasun. Le cayó otra antideportiva rigurosa a Edu, pero el cuadro de Rivero ya no toleró más despistes, comenzó a repartir aciertos entre todos sus jugadores y ya no soltó el mando del encuentro.

Con cuatro puntos por delante (71-75) arrancaron los alicantinos el último parcial frente a un Almansa que también tiene casta y no se rindió. La ventaja visitante llegó a ser de 11 puntos (75-86) a falta de siete minutos, pero los de Perelló llegaron a reducirla a sólo tres (85-88) tras un parcial de 12-4 a falta de cuatro minutos.

Era el momento de que el líder exhibiera sus galones y Llompart cerró el debate en la cancha con dos triples consecutivos que sofocaron la rebelión manchega y auparon aún más a este HLA Alicante, que sabe sufrir y reaccionar para sumar su décimoquinta victoria consecutiva en competición oficial, sexta de la actual temporada.