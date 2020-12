De la euforia por el ascenso a la División de Honor B se ha pasado en pocas semanas a un sabor agridulce. El Akra Bárbara se ha convertido en un equipo itinerante sin campo propio para jugar sus partidos como local, por lo que no tiene más remedio que peregrinar por los campos de la provincia, una situación que temen en el club que se prolongue durante toda la temporada salvo sorpresa.

El equipo entrena habitualmente en el Polideportivo Juan Antonio Samaranch, en San Gabriel, una instalación recién remozada tras un largo trabajo y que cuenta con los elogios de los usuarios. Especialmente destaca la calidad del césped, idóneo tanto para el rugby como para el fútbol. Sin embargo, lo que falla para que el Akra no pueda disputar allí sus partidos es la burocracia. El campo no está todavía homologado para jugar en la División de Honor B, por lo que no tiene la autorización para disputar los partidos como local.

Debe ser la Federación Española de Rugby la que dé el visto bueno a la homologación del terreno de juego, pero para ello necesita los informes técnicos municipales de las obras realizadas y ello depende de Infraestructuras y de la Concejalía de Deportes.

Mientras tanto, el Akra ha disputado sus dos primeros partidos como local en Elche. Es una situación dolorosa para el equipo alicantino y un sentimiento de impotencia al carecer de un campo propio para disputar sus partidos. Uno de los encuentros más esperados cuando se realizó el sorteo del calendario es el derbi ante La Vila, que se jugará mañana. Pero a diferencia de lo que le hubiera gustado al Akra, el duelo se disputará en El Pantano pese a su condición como local.

El derbi de mañana ante La Vila se jugará en El Pantano pese a la condición de local del equipo de la capital

La falta de un campo propio en Alicante les obliga a seguir peregrinando por la provincia. Pese a todo, la concejalía de Deportes transmitió ayer a los dirigentes del Akra que hará todo lo posible para que la situación se arregle y el club pueda conseguir la homologación del campo para normalizar todo en el menor tiempo posible.

Manolo Cano, presidente del Akra, lamenta que el equipo no haya podido jugar todavía en Alicante después de cuatro jornadas. «Es una pena y una lástima que en una temporada en la que teníamos tanta ilusión no podamos jugar en Alicante después de conseguir el ascenso», afirma el dirigente, que ayer salió satisfecho de la reunión en la concejalía de Deportes. «La situación está igual pero tenemos el compromiso de que van a hacer todo lo posible para ayudarnos, añade Cano, que lamenta que sean problemas burocráticos los que impiden que se pueda utilizar el Samaranch para disputar los partidos. «Lo que no queremos es peregrinar más, que parece que estamos en el exilio», afirma el presidente del Akra.

El equipo alicantino ha arrancado con buen pie su estreno en la categoría de plata del rugby nacional. Victorias ante Gotics y Poble Nou y derrotas ante Sant Cugat y CAU Valencia. El Akra Bárbara marcha por el buen camino para conseguir el objetivo de la permanencia. En mitad de la tabla y con triunfos ante equipos que luchan por la misma meta.

La dificultad es mayor en el campo de La Vila, un equipo que ha ganado los cuatro partidos disputados y uno de los favoritos a ascender a la máxima categoría. Allí jugará el Akra como local a partir de las 16 horas. Partido de gran atractivo que se debía haber jugado en Alicante pero que las circunstancias lo han impedido.

Decepción en el Akra que espera que no se convierta en un obstáculo para toda la temporada. Además, las categorías inferiores también tienen el mismo problema aunque las condiciones de la Federación Valenciano no son tan férreas como las que exige la Española.