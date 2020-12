El HLA Alicante despide un año 2020 perfecto. Solo una derrota y 18 victorias definen la actuación de un equipo que aspira al ascenso a la ACB en 2021. Una nuevo triunfo contundente y convincente ante el Lleida en un partido claramente dominado por los lucentinos. El conjunto de Pedro Rivero dejó claro que el parón no afectó para nada y solventó cualquier duda que podía extraerse de los últimos encuentros. De nuevo fue un trabajo de equipo con una nueva destacada actuación de Llompart, vital en los momentos más frágiles del encuentro. El HLA actuó como un rodillo a partir del segundo cuarto sin dejar ni un instante al Lleida para que pudiera soñar.

El HLA mostró una cara muy distinta a la de los últimos partidos en el arranque del encuentro. La espesura ofensiva se convirtió en fluidez, la apatía de Zohore se transformó en seriedad y las pérdidas de balón quedaron en anécdota. Los alicantinos arrancaron con fuerza ante un Lleida que no sabía cómo meterle mano a su rival. Mientras tanto, los jugadores de Pedro Rivero endosaron un 7-18 con cuatro triples que endulzaron el partido para un equipo que ha rozado la perfección en un extraño 2020. El Lucentum se enganchó a mitad de cuarto y encajó un parcial de 9-0 que obligó al técnico lucentino a pedir un tiempo muerto. Del 7-18 se pasó a un 16-18. La momentánea crisis quedó resuelta con Pitts en los últimos instantes del cuarto para acabar con 16-23. Buenas sensaciones de un HLA más reconocible y fiel a su estilo. Zohore se reivindicó con buenos minutos. Aportó en rebote y fue uno de los protagonistas de los primeros diez minutos.

El segundo acto no comenzó bien pero enseguida los alicantinos volvieron a coger el pulso del partido con un Rafa Huertas estelar que castigó al Lleida con tres triples para ir ampliando las distancias y poner un tranquilizador 29-43 en el marcador. Galán entró en acción de forma notable mientras que Jorge Bilbao no encontraba su sitio. Con un justo 34-45 se llegó al descanso en el Barris Nord de Lleida.

Le costó encontrar el pulso al partido en el tercer cuarto a un HLA con más errores que aciertos hasta que apareció por fin el gran Jorge Bilbao junto a los triples de Urtasun y Llompart para dejar las cosas en su sitio y la victoria encarrilada (40-55). Lo que no esperaba el Lucentum es el parcial de 7-0 del conjunto catalán para meterse de nuevo en la lucha. Pero los alicantinos no dejaron que los catalanes se hicieran ilusiones y Llompart se encargó de dar un golpe sobre la mesa junto a un Zohore dispuesto a reivindicarse en un partido fundamental para él. La máquina lucentina volvía a funcionar a la perfección ante un Lleida que jugaba a ráfagas. Un triple de Edu Martínez puso la rúbrica al tercer cuarto (48-64).

El último cuarto quedó en anécdota porque el partido había quedado ya resuelto. Pese a ello, la intensidad lucentino no bajó y la ventaja se fue ampliando. El Lleida no arrojaba la toalla pero se veía incapaz de luchar ante una máquina como el Lucentum.

Con esta victoria, el HLA solventa cualquier duda que quedó en la retina en los últimos partidos. Zohore dio un paso adelante por fin reivindicándose en la pintura con puntos y rebotes. En general, se pudo ver a un equipo mejorado respecto a otras ocasiones para seguir en lo alto de la clasificación pese a tener un partido menos al tener que jugar el aplazado ante Girona. Fin a un 2020 impresionante del HLA con una sola derrota ante el Granada y 18 victorias. Histórico Lucentum que sigue creciendo conforma pasan las semanas.