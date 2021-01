Después de enlazar, como recién ascendido, ocho partidos sin perder y de tener la eliminatoria de Copa contra el Real Madrid en menos en 72 horas, Vicente Parras dio por «muy bueno» el empate en el Rico Pérez. «Nos marchamos satisfechos, sobre todo con la segunda parte. Nos ha costado situarnos en el campo en la primera, pero con los cambios lo hemos solucionado», analizó el técnico alicantino.

«Nos ha faltado crear ocasiones claras, pero, en las circunstancias en las que estamos, con tantas bajas, es un buen resultado porque no es fácil parar todo el partido un potencial ofensivo como el que tiene el Hércules», enfatizó el entrenador del Alcoyano. «Lo que sufríamos con sus acciones desde la banda izquierda, lo arreglábamos dentro del área», admitió.

«Somos un conjunto que tiene las armas que tiene y que suple sus carencias trabajando como equipo. Hemos mejorado mucho con respecto al inicio de temporada, cuando teníamos dificultades para defender hombre por hombre. Nos hemos ganado cada uno de los 16 puntos que llevamos porque este equipo disfruta trabajando tal y como se ve en el césped», destacó orgulloso el preparador del Deportivo.

El duelo copero «lo queremos disfrutar aunque no será lo mismo sin nuestra gente», lamentó Parras. «Nos enfrentamos a un gran rival y lo haremos con nuestras armas. Si somos capaces de que no nos marquen, tenemos garantizados los penaltis», desveló, no exento de ironía, el técnico, que tiene muy claro el sistema a utilizar frente al cuadro de Zidane. «Si dejamos nuestra portería a cero, tenemos oportunidad de clasificarnos», reiteró Vicente Parras.