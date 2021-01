La Nucía se llevó un auténtico jarro de agua fría con el gol de Rubén en el minuto 90. Derrota dolorosa para el conjunto de César Ferrando que se mete en problemas con este resultado ante el líder Ibiza. Los nucieros, que jugaron con uno menos desde el minuto 55 por expulsión de Manolo Lama, son penúltimos en la tabla con una única victoria y cuatro derrotas, por lo que están obligados a reaccionar en las próximas jornadas.

El Ibiza visitaba a La Nucía tras poner fin a la Copa del Rey en un campo complicado como lo es el Camilo Cano. Los locales llegaban con las ganas de conseguir su segunda victoria, mientras que los baleares seguir con la buena racha de resultados en liga y seguir ampliando la distancia con sus máximos perseguidores.

El inicio del encuentro estuvo marcado por una ocasión para los de Can Misses. Un centro desde la izquierda de Ekain lo remató fuera Rodado. La primera mitad estuvo muy igualada, donde los de Carcedo generaron peligro con varias acciones a balón parado. Los celestes no estuvieron finos y no pudieron perforar la portería local.

Tras el paso por vestuarios, los ibicencos salieron con más intensidad y buscaron con más asiduo el área del conjunto alicantino.

El encuentro se le puso más de cara en el 55’ cuando el equipo nuciero se quedaba con uno menos por expulsión de Manu Lama por doble tarjeta amarilla. Carcedo dio entrada a Davo y Castel para ganar más presencia en ataque. Ambos fueron protagonistas en una rápida contra para los celestes pero el remate final de Sergio Castel lo despejaba el portero a córner. Carcedo seguía moviendo el banquillo y daba entrada los últimos fichajes. Batanero y Javi Vázquez debutaban con la celeste. En los últimos compases también entraba al césped Josh Pérez. De ahí hasta el final fue muy claro el dominio del Ibiza, que se lanzó a por el gol del triunfo, y lo logró en el último suspiro. Un centro de Javi Lara desde la izquierda lo remato en el segundo palo Rubén, amargando la mañana a La Nucía.

César Ferrando no podía ocultar su decepción tras la derrota aunque felicitó a su equipo por la entrega. «He felicitado a los jugadores por lo que han trabajado y el partido que han hecho. Se han dejado la pie en el campo. El fútbol es así de injusto muchas veces y nos vuelven a golpear inmerecidamente. Estoy orgulloso de mi equipo ante el Ibiza. Hemos llegado al área, hemos tenido ocasiones, hemos hecho muchas cosas bien, pero ellos tienen un potencial enorme y nos han liquidado», señaló el entrenador de La Nucía.

«No estamos teniendo suerte con los árbitros. El gol es una jugada del Ibiza bien hecha, no tengo queja de mis jugadores. He visto al equipo muy comprometido y es una pena», concluyó el técnico, que espera mejorar en las próximas jornadas.