El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha avanzado a octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se está disputando en Melbourne, después de superar este sábado al británico Cameron Norrie (7-5, 6-2, 7-5), y buscará su pase a cuartos ante el italiano Fabio Fognini.

En un torneo en el que está lidiando con sus problemas de espalda, el balear ha ido de menos a más para solventar su tercer compromiso en Melbourne Park, por primera vez desierto tras el confinamiento de cinco días decretado por las autoridades del estado de Victoria por la detección de un brote de la cepa británica del coronavirus en la ciudad.

De esta manera, alcanza por decimocuarta vez en su carrera los octavos del 'grande' oceánico en busca de su segundo título, tras el conquistado en la edición de 2009 después de un apasionante duelo con el suizo Roger Federer.

Así, tuvo que reponerse pronto a su único escollo del encuentro, cuando el británico, que se defendió de las dos bolas de 'break' previas de las que había gozado el de Manacor, le rompió su servicio para adelantarse 3-2. Un contratiempo ante el que el español reaccionó con un 'contrabreak' que le permitió llevar de nuevo la iniciativa.

Norrie se encontró entonces con problemas con su segundo saque y el número dos del mundo no lo desaprovechó; en el duodécimo juego y en su segunda oportunidad, cerró el set e inició su camino hacia la victoria.

Nuevamente, el británico sobrevivió a dos nuevas ocasiones de 'break' de Nadal en el cuarto juego del segundo parcial, pero el balear ya había metido la directa. Con mucho más ritmo e intensidad, enlazó cuatro juegos ganados consecutivos para buscar cerrar el choque en la tercera manga.

Sin embargo, la resistencia de Norrie, número 69 del mundo, se incrementó, y exigió al manacorí hasta el final. Paciente, Nadal esperó su ocasión, que llegó en el definitivo duodécimo juego; en su primera bola de partido, no perdonó y puso fin a la contienda para avanzar a octavos sin haber cedido todavía un solo set en el torneo.

De esta manera, se enfrentará en la siguiente ronda con el italiano Fabio Fognini, número 17 del mundo, que se deshizo del local Alex De Miñaur, número 23 del ranking ATP (6-4, 6-3, 6-4).

“He jugado con libertad de movimientos por primera vez”

Nadal desveló que pudo jugar con libertad de movimientos por primera vez desde que arrancó la competición en su victoria . “Mi espalda ha mejorado por primera vez desde que tuve el problema. Me ha faltado dinamismo en las piernas pero es normal porque ayer (por el viernes) no me entrené y la preparación ha venido condicionada por este problema”, comentó respecto a la ausencia de dolor que experimentó durante el choque a puerta vacía en la pista Rod Laver Arena.

“Ahora tengo más esperanzas. Tengo que recuperar mi físico y mi tenis a base de entrenar. Mañana entrenaré más de lo que suelo hacer entre partidos de Grand Slam porque tengo que recuperar el físico”, admitió tras certificar su pase a los octavos de final número 49 en competición de Grand Slam.

El balear también alabó al que será su próximo rival, el italiano Fabio Fognini (16), de quien dijo que cuando juega bien es realmente peligroso, ya que es uno de los jugadores más talentosos del circuito.

“Tengo una buena relación a pesar de aquello que sucedió. Me gusta llevarme bien con mis compañeros de profesión porque luego todo es más sencillo”, agregó en alusión a la discusión verbal que mantuvieron durante la final de Hamburgo en 2015 que el español acabó llevándose por un doble 7-5.