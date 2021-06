Eusebio Cáceres ha obtenido este viernes su quinto título de campeón de España de salto de longitud, en los campeonatos que se disputan en Getafe durante este fin de semana. El atleta de Onil ha sido el único competidor capaz de superar la barrera de los ocho metros (8,03) y se ha colgado el oro, por delante de Héctor Santos y Jean Marie Okutu.

Cáceres se llevó el título gracias a su único salto válido, el segundo, ya que el resto fueron nulos. Ahí abrió una considerable distancia con respecto a sus perseguidores, que ya no fueron capaces ni siquiera de acercarse al alicantino. El susto vino en forma de molestias físicas al ejecutar su último intento, siendo ya campeón.

Aunque aún no es oficial sí es prácticamente una realidad la clasificación de Cáceres para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputan dentro de un mes. El atleta de Onil, con un mejor salto este año de 8,04, no ha alcanzado la mínima olímpica (8,22), pero ocupa la 26ª posición en el ránking internacional, que se cierra este mismo lunes y da plaza hasta el puesto 32 en su disciplina.

Al concluir la prueba, el propio Cáceres mostraba su ilusión ante el reto que tiene por delante. «Antes de venir aquí tenía casi hecho el tema por puntos, ya que casi nadie me puede pasar, a no ser que de repente hicieran nueve o diez mínimas. Ahora solo tengo que prepararme para sacar el 100% en Tokio. No sé qué puede pasar allí, quiero ver cuánto vale mi mejor salto», declaró Cáceres. «Tengo un sabor agridulce, contento por haberme llevado el título, pero no tanto por esos nulos que sé que podrían haber sido más. No he controlado mucho la competición, el tema del viento me ha afectado bastante y lo tengo que controlar más. Al final he sentido que se me subían los gemelos, algo que me suele pasar en mis primeras competiciones con calor, me tengo que adaptar. Sé que voy a sacar ese salto que estoy buscando», añadió.

En Japón, Cáceres disputará sus segundos Juegos Olímpicos. Estuvo en Londres 2012, donde no pasó la calificación (14º). A nivel internacional es campeón europeo sub-23 (2013) y subcampeón mundial junior (2010). En categoría absoluta sus mejores resultado han sido tres cuartos puestos en el Mundial 2014, el Europeo 2013 y el Europeo indoor 2019. En la última gran cita del atletismo antes de la pandemia (Mundial Doha 2019) fue séptimo.

Ureña y Navarro

Este viernes también saltaron al estadio del polideportivo Juan de la Cierva de Getafe dos atletas alicantinos más, ambos de Onil como Cáceres: el decatleta Jorge Ureña y la heptatleta Sara Navarro. Ureña, que está en una situación similar a la de Cáceres de cara a Tokio (no tiene mínima pero sí buen ránking) lidera la competición después de las cinco primeras pruebas. El alicantino suma 4217 puntos y tiene una renta de 251 sobre el segundo, David Abrines. Por su parte, Sara Navarro acumula 2996 puntos y tiene las medallas a más de 200 de diferencia.