«Bienvenido Ripoll, consejero delegado de Calpisa, vino a buscarme a Barcelona cuando tenían una oficina en la ciudad porque estaban promocionando unas viviendas en Badalona. Quedamos en un bar y me dijo que quería que fuera a jugar a Alicante. Me hizo una oferta. Le dije que me parecía muy bien. Entonces, en el bar, sacó una servilleta y me pidió que firmara en ella el acuerdo de fichar por el Calpisa. ¡Y el tío se fue tan contento! Cada vez que lo veo, me lo recuerda». Con estas palabras, José Perramón, histórico portero del Club Balonmano Calpisa, recuerda su llegada al equipo alicantino y el fichaje que supuso el inicio de la edad de oro del balonmano alicantino.

Esta anécdota y otras pudieron conocerse ayer en el Foro Campo a Campo del Club INFORMACIÓN durante el estreno del documental «Cuando fuimos los mejores», una producción de 50 minutos que recopila los orígenes y los grandes momentos del balonmano de Alicante gracias a los testimonios de más de 15 personas, entre los que hay jugadores de la época, directivos y periodistas. El evento, además, contó con un coloquio en el que participaron jugadores de la década gloriosa (1975-1985) como el propio Pitu Perramón, Santos Labaca, Juan Muñoz Melo, Ñago, Javi Cabanas, Andrés Muñoz, hijo del presidente homónimo, Bienvenido Ripoll, José Manuel Taure, Miguel Castaño y Angelita Icardo, viuda de Pitíu Rochel.

Los inicios junto al mar

El documental está estructurado en cinco ejes que explican de forma cronológica los orígenes del balonmano alicantino y su evolución hasta llegar a las cotas más altas del deporte europeo y la situación actual. Comienza con la etapa del Obras del Puerto con vídeos e imágenes inéditos del archivo personal de la familia de Andrés Muñoz, miembro de la Junta Directiva y posterior presidente del club, que muestran los partidos disputados en la dársena y en cuyo equipo destacaba Pitíu Rochel.

En estos inicios, el Obras del Puerto ganaba todos los partidos y fue uno de los diez equipos fundadores de la División de Honor en la temporada 1958-1959, hoy Liga Asobal. Sobre él y su época, el periodista Miguel Hernández recuerda la gran afición de Alicante por esos partidos en el puerto donde la gente llenaba las gradas de madera y cuya imagen más recordada era la de Pitíu «al que siempre colocaban un jugador expresamente para marcarlo» en un campo donde, rememora Bienvenido Ripoll, «el balón caía al mar».

Los éxitos del club propiciaron la creación del Calpisa y en la temporada 74-75 el equipo ya se inscribió oficialmente como Club Balonmano Calpisa. Andrés Muñoz contrató a José Perramón, el mejor portero de España. «Ese año se jugó con siete alicantinos y siete foráneos. Con Perramón se produjo una gran atracción y esa misma temporada llegaron los títulos», recuerda en el documental Andrés Muñoz, hijo del entonces presidente del equipo.

El documental:

El portero facilitó la llegada de jugadores como Santos Labaca, Víctor Lafuente, Goyo López, Mario Hernández, Tauré o Albizu, quienes se unieron al capitán y gran ídolo local Pitíu Rochel. En el evento de ayer, la figura del alicantino, considerado como uno de los tres mejores extremos derecho de la historia de España, fue recordada y su viuda, Angelita Icardo, se llevó un emotivo aplauso de todo el auditorio tras subir al escenario tras recibir un ramo de flores.

Tras los éxitos cosechados por el Calpisa con Miguel Roca como entrenador, este se marcha al Barcelona y Pitíu Rochel coge las riendas del banquillo un año después de su retirada. Bajo sus órdenes, el equipo logra la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid y la Recopa de Europa frente al Gummersbach en 1980, en una dura final con un partido de vuelta extremadamente duro ante más de 12.000 aficionados.

Tal y como coinciden todos los jugadores de la época, el éxito cosechado fue posible gracias a dos factores. Por un lado, la calidad de la plantilla que contaba con un núcleo de jugadores que, como recuerda José Manuel Taure, «jugaba bien o muy bien, y así era muy difícil perder». Por otro, la clave fue que todos eran amigos dentro y fuera de la cancha.

El documental prosigue con el espacio titulado El infierno de Goyo que versa sobre los problemas y el triste final de uno de los jugadores más queridos por sus compañeros y que no pudo superar su adicción a las drogas.

Para terminar, el documental, de cuya dirección ha sido responsable Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, y posible gracias al patrocinio de la Diputación de la Provincia de Alicante y de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), recoge los testimonios de actuales responsables del Club Balonmano Eón Alicante, como Pepe Sánchez, presidente, y Ñago, director general y también exjugador del Calpisa y Tecnisán, sobre su proyecto para volver a «encender la mecha del balonmano alicantino y hacerla arder a nivel provincial».

Carlos Eleno.«No podemos olvidar lo grandes que fuimos ni lo grandes que podemos ser»

El director de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Carlos Eleno Carretero, fue el encargado de inaugurar la jornada de ayer con unas palabras en las que recordó la íntima relación entre el Puerto de Alicante y el balonmano alicantino. «En 1952, una década después de que el puerto estuviera reparando los bombardeos de la Guerra Civil, se acometían los nuevos muelles de Poniente que hoy en día están en el centro del puerto. En ese mismo año se construía una cancha deportiva junto al edificio de la Junta de Obras, donde está ubicada hoy la Plaza del Puerto», indicó el responsable de la APA. Esta zona fue promovida por los trabajadores del Puerto, dando lugar al club de Balonmano Obras del Puerto fundado por el ingeniero Pablo Suárez Sánchez, director del Puerto de Alicante de aquella época.

«El Obras del Puerto representó uno de los períodos más memorables del deporte profesional alicantino. Alicante es una magnífica provincia por su gente, que la engrandece y la vive, como hicieron con el deporte el propio Pablo Suárez y, posteriormente, Andrés Muñoz», apuntó Carlos Eleno, quien terminó su intervención destacando la leyenda de Pitíu Rochel que «surgió del Puerto de Alicante» y elogiando una época gloriosa por la «no podemos olvidar lo grandes que hemos sido ni lo grandes que podemos ser a pesar de todas las dificultades».

«La mecha de la década dorada prendió y todos somos herederos de sus valores»

Carlos Mazón destaca que el espíritu de superación de esa generación sigue vivo en los colegios de Alicante

El presidente de la Diputación de la Provincia de Alicante, Carlos Mazón, fue el encargado de cerrar el acto celebrado en el Club INFORMACIÓN justo después de que Pitu Perramón recordara a todo el público asistente, que siguió el protocolo de salud marcado por el covid-19, que el doctor Mazón, padre del presidente de la institución , era un gran aficionado al balonmano que, incluso, viajó con los jugadores en muchos partidos.

«Yo he mamado este deporte en casa y muchos fines de semana no he disfrutado de mi padre porque estaba contigo», le espetó Carlos Mazón al histórico portero del Calpisa y del balonmano español. De la época dorada del Calpisa y de esa generación de legendarios jugadores, Mazón señaló que fueron los «pioneros» de los éxitos del deporte español y destacó el legado que han dejado en Alicante. «Estos jugadores han dejado valores como el de la superación en los colegios de Alicante», aseguró, a la vez que resaltó que esa herencia «sigue muy viva y nuestros hijos, cuando hablan de deporte y van a trabajar en sus horarios deportivos, en especial en la ciudad de Alicante, todavía hablan de vosotros» gracias a los padres que transmiten esta historia deportiva.

El consejero de Hacienda de Andalucía asiste al evento al ser su abuelo presidente de la Federación Alicantina de Balonmano de la época

Como anécdota de la influencia que esta generación de jugadores ha dejado, el evento contó con la asistencia del consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, quien al conocer la jornada no dudó en desplazarse hasta Alicante para asistir a la misma porque hace referencia a una época deportiva en la que su abuelo fue presidente de la Federación Alicantina de Balonmano.

«Las emociones de aquellos días se han trasladado como el abuelo de Juan Bravo hizo con su padre, y su padre hizo con él», destacó Mazón, y resaltó que «la mecha de la década dorada prendió muy bien en Alicante y todos somos herederos de esos valores».

Sobre el documental «Cuando fuimos los mejores», Mazón calificó como «acierto» la iniciativa del Club INFORMACIÓN, afirmando que seguro que «nos ha removido nuestras raíces» generando siempre la pregunta de «¿Por qué no lo volvemos a intentar?» si el deporte es superación.

Así y sobre el futuro del deporte del balonmano en Alicante, el presidente cameral señaló que «vamos a apoyar a los nuevos proyectos como el del Club Balonmano Eón Alicante», pero matizó que, sin ser nostálgico, «no pasa nada por pararnos, como ha hecho el Club INFORMACIÓN, y recordar algo que tenemos muy vivo y que nos infunde un montón de valores positivos que tenemos todos».