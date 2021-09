1ª RFEF | Grupo 2

El Alcoyano afronta el desplazamiento de hoy (12 horas) al estadio Jesús Navas para enfrentarse al Sevilla Atlético con la intención de seguir subidos «a la ola buena», según palabras de su técnico, Vicente Parras, tras el buen arranque de temporada que ha firmado su equipo, que sigue invicto con cinco de los nueve puntos posibles.

El calendario se empina y comienza a endurecerse con dos desplazamientos consecutivos. El primero, hoy, ante un rival herido que aún no conoce la victoria y ocupa el penúltimo puesto de la clasificación, y la próxima semana, en Tarragona, para medirse con el Nàstic, un proyecto hecho para ascender. A Vicente Parras no le vale el empate. «Queremos los tres puntos. Vamos a tener un rival que nos exigirá, pero hemos de conseguir no concederles nada. El ritmo debe ser alto y obligarles a jugar como no están acostumbrados», dice el técnico.

El Deportivo tiene la baja del mediocentro Juanan Casanova, que aún no ha debutado esta temporada por unos problemas musculares, mientras que se estrena en una convocatoria el centrocampista Dani Albiar, último fichaje en el mercado estival, que tenia pendientes dos partidos de sanción con su anterior equipo, el Almería.

El técnico ha preferido no desvelar sus armas sobre el planteamiento que realizará después que hace dos semanas, en el Municipal de Linarejos ante el Linares, decidiera jugar con un sistema con cinco jugadores atrás.

El posible once puede estar integrado por José Juan, en portería; Lillo, Carlos Blanco, Raúl González y Pablo Carbonell, en defensa; Dani Vega, Fran Miranda, Imanol y Ángel López, en el centro del campo y Ángel Sánchez y Mourad, en ataque.