El Eldense suma su cuarto empate consecutivo (1-1)

El Eldense, abonado al empate, se desplazaba al Paquito Jiménez de Socuellamos en busca de la primera victoria de la temporada y alejar en parte el conjunto de sensaciones contrapuestas en Elda. Los locales salieron más certeros al feudo ciudad realeño y empezaron pronto a pisar el área de Guille Vallejo. A los seis minutos probó fortuna el Socuellamos tras un error del meta Eldense que acabó viendo como el cuero se paseaba sin definición final sobre el área pequeña. Atrás impreciso en los primeros compases el Eldense, erraba de nuevo en una acción que dejaba muerto un cuero del que Ginard, tras toparse con el poste, pudo sacar provecho para los intereses locales. Una vez más el Eldense encontraba el camino del gol pero eso sirvió para espolear a un Socuellamos que antes del descanso pudo colocar el empate en un mano a mano de Ginard y una ocasión del ex alicantino Ali Diakite que no encontraba el gol. En la segunda mitad y tras una primera parte donde los locales habían llevado más pólvora sobre el área alicantina,de nuevo los socuellaminos probaron a Guille Vallejo. Queijeiro probaba con un disparo desviado antes de que el ex del Ilicitano Hugo Esteban hiciera bueno un envío de Alberto para batir a Guille y restablecer el empate.