Viaje con nosotros

Luchar contra las leyes de la gravedad, como bien saben, no está al alcance de muchos. Pero algunos humanos parecen tener esa capacidad cuando se encuentran cerca de una canasta y tienen la oportunidad de encestar. Joey Van Zegeren, el pívot holandés que defiende la camiseta del HLA Alicante, es uno de ellos. No les extrañe escuchar en alguna retransmisión eso de «Aerolíneas Van Zegeren» cuando salta para efectuar uno de los espectaculares mates y alley-oops que tan ricamente le suele servir Pedro Llompart, líder de asistencias en esta nuestra LEB Oro. Los 28 puntos de valoración que hizo Van Zegeren en el último partido son fruto no solo de la generosidad de nuestros bases, sino también de su enorme capacidad para volar por encima de la defensa rival y engancharse al aro. Encabeza las estadísticas ligueras en mates y es uno de los máximos taponadores y reboteadores de la competición. Nuestro holandés errante es, sin lugar a dudas, un jugador de altos vuelos.

Pero no piensen que el neerlandés es el único que desafía las leyes de la física. De la casa tenemos a Guillem Arcos, apodado Aircos por el mismo motivo. A veces una diría que solo le falta la capa al 7 lucentino. Sus prodigiosas rodillas le hacen volar en la pintura como vuelan los triples de Joan Tomás o de Fran Pilepic sobre el parqué de la cancha. No sé si son superpoderes, pero este equipo tiene armas de sobra para volar, para hacernos gozar en ese viaje que cantaba la Orquesta Mondragón. Si les fascinan los superhéroes, si disfrutan soñando con volar, abónense a Aerolíneas Van Zegeren. Despeguen con Aircos. Viajen con nosotros a mil y un lugar. Vengan al pabellón Pedro Ferrándiz, animen al equipo, déjense llevar a lo más alto. Confíen en surcar los cielos de la LEB Oro a lomos del HLA Alicante. Viajen con nosotros y disfruten de las hermosas historias que, cada fin de semana, les vamos a contar.