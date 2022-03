«La Nucía tiene que disfrutar el momento y no hacer un drama si al final no somos primeros»

Es el equipo que más veces ha estado al frente de la clasificación en el grupo V de la Segunda RFEF. La Nucía se ha convertido en un claro favorito al ascenso. Una voz más que autorizada de la plantilla es su delantero Mariano Sanz, autor de dos goles en la victoria del pasado domingo que devuelve al equipo rojillo a lo más alto.

¿Esperaban estar líderes a falta de diez jornadas?

Conozco la competición, los jugadores, las plantillas... Sabía que iba a ser muy difícil ser líderes pero también que no era descabellado. Sabía que Hércules, Intercity, Eldense o Murcia iban a estar arriba. Los que estamos arriba somos los favoritos, los jugadores con más experiencia en la categoría... Luego hay equipos como el Mar Menor con menos nombre pero con jugadores de nuestro nivel. Sabía que iba a ser difícil ser líderes pero sí que estábamos en la quiniela.

Son el equipo que más partidos ha ganado y que más goles a favor tiene...

Nuestra cualidad es que somos un equipo muy solidario y eso repercute en que defensivamente encajas pocos goles. Pero a a vez tenemos gente de mucha calidad arriba con desequilibrio, gol. Sí que es verdad que no tenemos ese delantero pichichi como puede tener el Hércules o Mar Menor pero en nuestro equipo llevamos cuatro goles varios jugadores, cinco...los centrales aportan goles.. nos los repartimos bastante y somos un equipo que genera ocasiones.

"No creo que la igualdad vaya a seguir hasta el final, alguno se quedará en el camino antes"

Dos goles anotó ante Puertollano...

Meter gol para un delantero siempre es especial pero he llegado a un punto en que lo realmente especial es ganar los partidos. Yo hasta el otro día llevaba dos goles, ahora llevo cuatro. No es una cifra para tirar cohetes pero aporto de otra forma, ya sea con asistencias, provocando penaltis, creando peligro... No es algo que me preocupe especialmente, aunque si que me preocupa el ganar y no perder. Es lo que me condiciona el poder dormir por las noches o no. Cuando perdimos ante el Ejido no podía dormir. Ahí sí que podía estar dolido por no haber metido gol. Al final el fútbol es hiperresultadista. Yo que llevo bastante en esto sé que el resultado lo condiciona todo y muchas veces magnificamos las cosas por el resultado.

¿La regularidad es la principal clave de esta categoría?

Sí. El ser regular y no perder te hace estar ahí. Ahora entramos en la recta final y ahora es cuando hay que marcar la diferencia. Si la marcas de verdad serás campeón y si no eres capaz de ser regular en estos diez partidos serás tercero o cuarto, que tampoco está mal. Sabemos en el grupo en el que estamos es muy competitivo porque incluso hay equipos muy potentes económicamente que están en descenso, como el Águilas, que tiene jugadores muy contrastados.

¿Cree que la igualdad existente en los equipos de arriba se mantendrá hasta el final?

Yo creo que no hasta el final. Se va a mantener unas jornadas más y a falta de cinco jornadas se romperá un poco todo.

Hay un La Nucía-Intercity en la última jornada...

Yo creo que a ese partido llegamos con los deberes hechos. No en el sentido de que habremos sido campeones nosotros sino que a lo mejor ya lo somos o a lo mejor no podemos serlo. Pienso que en el último partido de la temporada ya no nos jugaremos nada. Y si nos jugamos algo no me importaría seguro.

Tal y como está la clasificación es difícil no pensar que el objetivo sea el ascenso directo...

Lo bueno de llevar tanto en esto es que no podemos hacer un drama de un resultado final. Soy mucho de decirle a mi hijo que disfrute el momento, que no miremos más allá y si al final quedamos segundos, terceros o cuartos mirar para atrás y ver que disfrutamos todo el año. Si no acabamos como queremos luego tenemos un «play off» que hay que ganar. Me agarro a eso, mirar atrás y ver que el camino ha sido bonito. Dolería no ser primeros pero hay que levantar muchas veces el foco y no hacernos tanta sangre por no haber quedado primeros.

¿Sienten presión por ir primeros?

Yo no. Ni el equipo tampoco. Al final a todo el mundo le gustaría ir primero. No hay presión por ello. Sí que es verdad que el partido en casa ante el Ejido que perdimos nos dio rabia porque podíamos haber marcado el camino, pero no creo que sea por la presión.

La plantilla siempre destaca el buen ambiente...

La verdad es que el director deportivo tuvo buen ojo para fichar buenos jugadores y también buenas personas. Es un grupo humano para tener en cuenta para la próxima temporada.

¿Notan este año más el apoyo de la afición?

La Nucía no tiene una afición como puede tener el Hércules que se note o el Alcoyano. Son situaciones que al final de liga te dan tres puntitos más por la presión de El Collao, el Rico Pérez... En La Nucía no tenemos esa cantidad de aficionados para meterle algo de presión al árbitro o al rival pero sí que es verdad que la gente que viene la notamos y son muy agradecidos y tampoco nos exigen un fútbol muy bonito, solo que lo des todo.

¿Cómo ve el partido del domingo ante el Eldense?

Jugamos ante un muy buen equipo que creo que tiene menos puntos de los que merecería y me gusta mucho cómo juega. Va a ser muy trabajado, pero no me preocupa, solo nuestro equipo.

Siempre se habla de la importancia de los partidos de casa pero con la igualdad que existe ganar fuera también se ha convertido en fundamental...

A estas alturas hay que rascar fuera de casa porque cualquier tropiezo te pasan. No creo que lleguemos al final con todo el pelotón, alguien se quedará.

¿Se puede hablar de favoritos para ascender?

Está tan igualado que somos los cuatro.

¿Qué puede decir de César Ferrando?

Es un fenómeno. Lleva muchas horas de vuelto y muchas veces el partido que vas a jugar él ya lo ha visto. Se anticipa siempre.