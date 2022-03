"Ferrari está de vuelta y merece la pena disfrutar y vivir el presente, empezando a soñar de nuevo a lo grande". Los reporteros que cubren la Fórmula 1 para el canal Sky Italia reflejaban con estas palabras el espíritu de todo un país. El histórico doblete conquistado por Charles Leclerc y Carlos Sainz en el Gran Premio de Bahrein se ha celebrado por todo lo alto. Quince años después del último título de Kimi Raikkonen y tras tocar fondo con el sexto puesto de constructores en 2020, los 'tifosi' están convencidos que este año la Scuderia tiene un coche ganador. La 'resurrección' de Ferrari es una realidad.

'La Gazzetta dello Sport', el diario deportivo de referencia para los aficionados italianos, habla de "Locura roja" y recuerda: "Los del Cavallino no ganaban desde hace 909 días. ¡Por fin Ferrari, por fin vuelve el rojo! Y como en los cuentos de hadas, fue un príncipe el que rompió un embrujo que existía desde 2019: Charles Leclerc ganó el GP de Bahrein y rompió el ayuno que duraba desde Singapur 2019, cuando Sebastian Vettel se llevó la última victoria".

La crónica de la 'Gazzetta' también subraya que "Carlos Sainz se colocó en el segundo puesto para lograr un fantástico doblete. Un éxito que borra dos años de oscuridad técnica, de sufrimiento, críticas, bromas y hasta caricaturas en televisión. En los albores de la nueva era técnica, con los monoplazas completamente revolucionados, Ferrari estaba preparado".

Una nueva era para la F1... y para Ferrari

El Mundial 2022 inaugura una nueva era, con drásticos cambios tecnológicos y deportivos orientados a potenciar los adelantamientos y las luchas rueda con rueda en la Fórmula 1. En Bahrein ya tuvimos las primeras dosis de espectáculo tanto en la parte delantera como en la zona media e incluso al fondo de la parrilla. Pero está claro que el equipo que ha llegado mejor preparado a este inicio de curso tan diferente es Ferrari. Sainz y Leclerc ya lo demostraron en pretemporada. El nuevo F1-75, un coche fiable y muy rápido, rinde tributo al primer bólido creado en Maranello: El 12 de marzo de 1947, Enzo Ferrari encendió por primera vez el motor del 125 S. Un aniversario muy especial que puede tener el mejor de los reconocimientos si el equipo que ahora dirige Mattia Binotto acaba conquistando el título en 2022.

"Las expectativas estaban ahí, pero teníamos que ser competitivos. Red Bull y Verstappen son los campeones del mundo, son los favoritos y siguen siéndolo después de esta carrera. En una semana van a querer ganar", avisa Binotto. No quiere caer en un exceso de euforia ni en declaraciones grandilocuentes. Si antes de que comenzara el campeonato no ocultaba su ambición ("este año no firmamos acabar segundos en el Mundial", dijo), ahora el ingeniero suizo intenta transmitir un mensaje de prudencia: El doblete es una inyección de moral, pero el título se jugará en la pista y también en las fábricas, con la evolución y desarrollo de los coches. Nadie puede 'dormirse'.

El nuevo motor de Ferrari es una 'bomba'. Un acierto en toda regla. Y no solo por el resultado cosechado por Leclerc y Sainz. Que el propulsor de Maranello es poderoso lo demuestra también el salto cualitativo que han dado sus dos equipos cliente. El danés Kevin Magnussen, recambio de última hora para el ruso Nikita Mazepin, consiguió clasificarse quinto con un Haas que en diciembre pasado acabó la temporada como 'farolillo rojo' de la parrilla. Y Valtteri Bottas, que este año ha cambiado Mercedes por Alfa Romeo, concluyó sexto en Bahrein. Su compañero Guanyu Zhou, el primer piloto chino de la F1, puntuó en su debut (10º) y Mick Schumacher, que hace un año peleaba con Mazepin por eludir la última posición en carrera, terminó ayer 11º.

El futuro de Sainz

Entre tantos rostros de felicidad máxima por el doblete, el de Carlos Sainz era seguramente el más austero en el equipo. "No quería que se me viese serio, hoy era un día para celebrar que Ferrari está de vuelta, aunque es verdad que yo he sufrido. Ha sido mi fin de semana más difícil como piloto Ferrari. Salgo de aquí con deberes. Debo trabajar y entender este coche, ver dónde marca la diferencia Charles y cómo gestiona los neumáticos. Tengo que mejorar si quiero luchar por la victoria en Jeddah la próxima semana" reconoció Carlos.

El pulso con Leclerc no es solo en la pista. Sainz y Ferrari negocian estos días un contrato similar al del monegasco en términos económicos y de duración, hasta finales de 2024. "Creo que estamos cerca, muy cerca, extremadamente cerca, casi ahí", concedió el madrileño nada más bajar del podio. A su lado, Binotto y Leclerc le escuchaban con atención. "Hay un acuerdo, ahora solo es cuestión de que lo llevemos al papel", avanzó el jefe de Ferrari en plena euforia. Hasta el punto de que Leclerc añadió: "¿Carlos, quieres que te anuncien ya?".