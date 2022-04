Galán: «Hay equipo para meternos en el ‘play-off’, pero tenemos que ser más consistentes en defensa»

El HLAAlicante prepara el encuentro del miércoles en el Pedro Ferrándiz ante el Valladolid donde buscará desquitarse de su última derrota. Álex Galán tiene claro que no se puede fallar en ese encuentro tras caer en Cáceres.

¿Cómo lleva el equipo este nuevo parón y tantos días sin competir?

En una temporada tan larga tener tantos parones ayudan un poco mentalmente a estar mejor. Se agradece porque te sirve para recuperarte también físicamente.

La derrota en Cáceres ya queda lejos pero han tenido más tiempo para darle vueltas a la cabeza sobre lo que sucedió.

La verdad es que sí, aparte de darle vueltas también tenemos más tiempo para ver en qué hemos estado bien y mal para poder intentar mejorar.

¿Qué pasó en ese fatídico último cuarto?

Al final son cosas que nos pasan bastante a menudo y en lo que estamos trabajando en este parón. No sabemos qué pudo pasar pero no fue cosa del carácter del equipo. Todos hicimos lo que estaba en nuestra mano para intentar ganar. Ellos tuvieron bastaste acierto pero nosotros no fuimos capaces de generar nada.

Estoy jugando a un nivel más bajo del que puedo ofrecer, pero estoy trabajando para aportar más y ayudar a conseguir victorias

La lucha por el «play-off» presenta absoluta igualdad, ¿Cree que se mantendrá esta dinámica hasta el final?

Yo creo que sí, todos los partidos están siendo muy duros. A nosotros nos dolió mucho perder ante el Cáceres porque era un rival directo y podíamos haber dado un golpe sobre la mesa diciendo aquí estamos nosotros y queremos jugar el play off. Pero no fuimos capaces. Ahora cualquiera pierde contra cualquiera y jugar en el campo de los que se están jugando el descenso es muy complicado. Todo va a seguir igualado hasta el final de temporada aseguro.

¿Por dónde cree que pasan las posibilidades del HLA de entrar en play off?

Lo dije cuando llegué y lo sigo ratificando. Tenemos equipo para jugar el play off, pero hay que ser más consistentes en defensa y cuando estamos duros atrás las cosas nos salen mucho mejor en ataque. Cuando no estamos defendiendo adelante no somos capaces de generar todo lo que debiéramos. Hay que estar centrados todo el partido y ser duros en defensa.

¿Cree que la clasificación marca el verdadero nivel del equipo?

Yo creo que desde principio de año ha habido equipo para estar en posiciones más altas. Ahora mismo es una lucha constante y podríamos estar igual octavos que cuartos sin ningún problema. Si el equipo hubiera empezado mejor, que era lo más normal, ahora nuestra posición en la clasificación hubiera sido muy diferente. Pero empezamos mal y muchas veces por mala suerte. Cuando entras en mala dinámica es difícil salir de ella.

¿Cómo se está encontrando personalmente?

Me está costando, la verdad, no me estoy encontrando mucho en el campo pero estoy trabajando mucho como he hecho toda mi vida para intentar ayudar al equipo en lo que pueda. Quiero encontrarme mejor para ayudar a sumar victorias. Estoy jugando a un nivel mucho más bajo del que puedo ofrecer.

Estudiantes y Granada están uno o dos peldaños por encima del resto...

Estudiantes es un super equipo como ya se sabía a principio de temporada y Granada lleva años haciendo las cosas bien y están obteniendo frutos. Son los dos equipo que más destacan. Cáceres me ha sorprendido este año mucho.

¿Se puede hablar de luchar por el ascenso?

Tenemos que plantearnos objetivos a corto plazo como intentar estar en play off y una vez que estemos dentro intentar pasar la primera eliminatoria para jugar una final four en la que todo es posible. No pienso en ascender de momento.

Los partidos en el Centro de Tecnificación no se pueden fallar...

Por supuesto, en casa nos hacemos mas fuertes y jugar allí es muy difícil para los demás. Es importante sacar todos los partidos en Alicante.

¿Qué puede decir de Gonzalo García de Vitoria?

Es un entrenador muy cercano. Todo lo contrario de lo que parece en la tele.

El miércoles viene Valladolid..

Va a ser un partido muy duro, ellos han mejorado con el cambio de entrenador y habrá una dura lucha.