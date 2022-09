Rocamora: «Nuestras jugadoras son santo y seña de nuestra sociedad actual»

Joaquín Rocamora ha iniciado su octava temporada como entrenador del Atticgo Balonmano Elche, un equipo cuyo arranque en la Liga Guerreras no está siendo tan bueno como su pretemporada.

¿Qué balance hace del comienzo del curso?

Ciertamente hemos tenido un inicio muy difícil. La pretemporada había sido esperanzadora, pero hemos tenido mala suerte con las lesiones, que nos han castigado una vez más. Hemos ido perdiendo paulatinamente a jugadoras importantes del siete inicial como Clara (Cascó), Tessa (Van Zijl) y Paola (Bernabé), lo que ha provocado que el nivel de la plantilla se haya visto mermado en un momento en el que aún estábamos adquiriendo el modelo de juego. Está siendo un inicio duro, que ha hecho que tengamos dos malos partidos, sobre todo fuera de casa, porque como locales hemos competido y jugado bastante bien, pero de ahí se concluye que tengamos solo dos puntos de los ocho primeros.

En el último partido en casa sí se dio una buena imagen…

Sí. Teniendo en cuenta las bajas que teníamos, pese a la derrota, el hecho de competir frente a una plantilla como la del Rocasa es de mucho mérito. El equipo, aquí ha hecho dos muy buenos partidos. El primero frente a un contrario complicado como Guardés y en el segundo tuvimos ocasión de empatar hasta en la última posesión. Creo que nos falta consistencia, que debíamos haber jugado mejor a domicilio, primero por la imagen que dimos en Bera Bera y segundo porque en Valladolid teníamos capacidad como para haber ganado, pero también es cierto que las lesiones no nos han venido bien. Sin ser la excusa sí es un motivo más. Esperamos ir recuperando poco a poco a las jugadoras.

Al margen de las lesiones, ¿qué otro escollo ve en el camino?

Sobre todo el poder construir una identidad de grupo, de modelo de juego. Contamos con mucha gente nueva, lo estábamos logrando pero en 15 días se nos caen dos jugadoras que estaban siendo muy importantes como Tessa y Paola. Esto ha hecho que les tengamos que exigir cosas a las jugadoras jóvenes y nuevas que todavía no están preparadas para ello, por lo que se ha dado inestabilidad sobre todo defensiva. Al final, sin ser responsables las jugadoras, se ha sumado la exigencia prematura con las bajas que hemos tenido.

¿Cómo está siendo la adaptación al nuevo pabellón (Esperanza Lag)?

Muy buena. Estoy muy contento. Creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande en todo lo referente al marketing, publicidad, organización de eventos… Estamos teniendo entre 500 y 600 espectadores, cosa que en Carrús no se daba en los últimos años. Yo creo que allí estaría completamente abarrotado. Aunque ahora no notemos ese calor que podíamos notar en Carrús, creo que a medio y largo plazo es una decisión que nos va a posibilitar que podamos vender y que tengamos un producto más atractivo.

¿Cree que esta cuestión sirve también para sentar las bases de un equipo de Primera, como el que tiene Elche?

Sí. Ya no las bases de un equipo sino de un club. Creo que el club está dando pasos agigantados en este sentido. Son de destacar los espectáculos en los descansos, los homenajes antes del encuentro, premios a las jugadoras del partido al finalizar, grada de animación… Son muchos ingredientes que están haciendo que la gente no venga solo al partido de balonmano sino a un espectáculo o evento deportivo.

¿Qué importancia está teniendo el patrocinio de la empresa de alfombras de Crevillent Atticgo?

Sin duda el motor fundamental de este paso adelante que está dando el Club Balonmano Elche es Atticgo, que se está involucrando no solo en la parte económica sino también en la exigencia de ir profesionalizando el club, con unas estructuras más sólidas, incluso en la movilización del público en los encuentros. Estamos viendo gente que no era asidua a nuestros partidos, que no tiene por qué ser del club o que se está acercando por primera vez a nuestro equipo y a nuestro deporte. Sin duda esto es algo muy bueno. Es algo diferencial y que en pocas pistas del panorama nacional se puede ver en estos momentos y estamos empezando a ser referentes de cómo tratar los encuentros y de cómo generar un modelo en torno a los mismos. En ello, Paco (Sempere, director general de Alfombras Universal) y Atticgo tienen mucha culpa.

¿Cómo se espera el próximo encuentro?

Tenemos este fin de semana un parón por las selecciones internacionales y después tenemos un octubre cargado de partidos, con el desplazamiento complicado a Barakaldo contra el Zuazo, después tenemos el doble partido ante el ZRK Naisa Nis serbio en la European Cup y recibiremos al Málaga… Realmente va a ser un mes tan exigente como el de septiembre. Lo que esperamos es que de aquí al próximo encuentro recuperemos al menos a una de las dos jugadoras zurdas, que demos fuera la misma imagen que estamos dando en casa y que podamos sumar dos puntos.

¿Cuántas expectativas tienen en la competición europea, en la que el año pasado llegaron a cuartos de final?

Es la competición en la que más ilusión tenemos puesta. Queremos volver a hacer historia y poder volver a conseguir ese récord que logramos, que no se había hecho en más de 60 años del club. Pero hay que ir paso a paso. Estamos en el bombo 2 del torneo y eso hace que nos enfrentemos siempre a los rivales más complicados, pero somos conscientes de nuestro potencial, creemos que en una buena eliminatoria somos capaces de eliminar a cualquiera. Y eso es lo que pretendemos.

¿Para ello será muy importante recuperar a las lesionadas?

Eso es. Necesitamos recuperar a las jugadoras lesionadas. Si somos capaces de pasar la primera eliminatoria sabemos que los meses de diciembre, enero y febrero el calendario se podría apretar mucho y ser muy duro, pero la realidad es que tenemos una ilusión tremenda en esta competición.

¿Las jugadoras están especialmente ilusionadas y motivadas con la competición?

Sin duda. El primer año nos quedamos fuera por covid. El segundo creemos que tuvimos un muy mal arbitraje en Canarias que condicionó nuestra eliminación, pese a que estábamos compitiendo muy mal. A mí no me gusta nunca quejarme de los árbitros pero sí fue muy claro que fueron culpables del modo en el que nos eliminaron y por tanto las jugadoras tienen muchas ganas de volver a esta competición. Sabemos, además, que es una atmósfera muy especial la que se genera en torno a estos partidos y por ello las chicas tienen una ilusión tremenda.

Un mensaje para la afición…

Yo les animaría a que se acercaran a vernos al pabellón Esperanza Lag, donde van a ver un equipo referente, de jugadoras muy jóvenes que sirven como santo y seña de la sociedad actual y de las mujeres deportistas. Necesitamos el apoyo de toda la población de Elche y que cada uno que se acerque a un encuentro ya solo quiera repetir y formar parte de nuestra familia.