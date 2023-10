Tadej Pogacar es único en las carreras de un día. Ya pueden apuntarse Primoz Roglic o Remco Evenepoel (Jonas Vingegaard está para otros menesteres) que si saca toda su energía y ataca en el repecho que ha escogido, los rivales no tienen nada que hacer salvo compartir el podio con el fenómeno esloveno y ganarse el derecho a guardar la foto de recuerdo.

Fue la tercera victoria en Lombardía; en solitario, como le gustaba hacer a Fausto Coppi, por los siglos de los siglos el gran símbolo del ciclismo italiano y el último en ganar tres veces consecutivas -de hecho, fueron cuatro- la carrera lombarda hasta la aparición de Pogacar.

No sucedía desde 1949, cuando todavía no habían nacido los padres de Pogacar y los abuelos eran unos críos. En Lombardía se cierra el año ciclista, se acaban las grandes clásicas, se lucha por la victoria en el último de los cinco monumentos de la temporada y desde hace tres años Pogacar inscribe su nombre, sabedor de que le ha cogido cariño a la carrera y conocedor de la prueba, con un recorrido que no siempre es el mismo, pero que esconde una trampa en los últimos kilómetros donde se juega la suerte y la victoria final.

👑 𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐌𝐁𝐀𝐑𝐃𝐈́𝐀 👑



🍂 Tadej Pogacar gana su tercera '𝐶𝑙𝑎́𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠' consecutiva con una nueva y espléndida exhibición



🏆 Segundo Monumento de la temporada, el quinto de su carrera#ILombardia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/Dt9OOt9Dyk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 7 de octubre de 2023

La última subida de la carrera italiana, el lugar donde había que reventar la prueba, era el ascenso al Passo de Ganda, la zona donde Pogacar lanzó a su mejor ayudante, a Adam Yates, el que lo protegió tan bien en el Tour que hasta tuvo la satisfacción de llegar a París en la tercera posición de la general. Fue Ganda la subida donde se descolgó Evenepoel, tocado por una caída al inicio de la prueba, y la carretera donde uno tras otro descubrieron que lo tendrían muy difícil para arrebatar la victoria a Pogacar.

Las dudas de Roglic

Roglic, que disputaba su última carrera vestido con el uniforme del Jumbo -el año que viene correrá con el Bora-, siempre ascendió a contrapié, en un pequeño grupo en el que figuraba Carlos Rodríguez, al final séptimo en Bérgamo, en el día en que las caídas apartaron a Enric Mas y Mikel Landa, segundo y tercero en 2022, de la pelea por la victoria.

Y si Pogacar no pudo distanciar a sus rivales en el ascenso sí aprovechó el descenso para dinamitar Lombardía, adiós muy buenas que nos vemos en meta. Ya fue una carrera de un hombre en solitario mientras los rivales se entregaban sin que pudieran hacer nada de nada para contrarrestar al ciclista esloveno, que tuvo tiempo de disfrutar del triunfo, mientras el italiano Andrea Bagliori superaba a Roglic, a 52 segundos de Pogacar, en la pelea por la segunda y tercera plaza de la carrera.

Cierra la temporada Pogacar con la victoria en dos monumentos, Flandes y Lombardía, y el triunfo en otras dos clásicas importantes, la Amstel Gold Race y la Flecha Valona. Finiquita un año 2023 donde no se sabe qué habría ocurrido si no se cae en la Lieja-Bastoña-Lieja, un accidente con fractura de muñeca que mermó su preparación para el Tour hasta sucumbir en la tercera semana de la ronda francesa ante un Vingegaard incuestionable en Francia.

Ya no quedan carreras en Europa, salvo el Mundial de gravel, la nueva modalidad ciclista tan de moda, ir por senderos con bicicleta de carretera y ruedas de montaña, que se celebra por segunda vez en la región italiana del Véneto. Será retransmitido por Eurosport. Wout Van Aert es el gran favorito, en el retorno de Alejandro Valverde con un jersey arcoíris en el horizonte.