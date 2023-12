La Selección de Rugby Seven Viator Barbarians finalizó en octava posición en el prestigioso torneo Seven Internacional de Dubai, que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de diciembre. El ganador del campeonato fue la Seleción de Alemania, dirigida por el ex seleccionador nacional Pablo Feijoo.

Los Viator Barbarians participarán en el Seven Internacional Rugby de Dubai Al torneo acudieron varios de los mejores clubes del mundo, entre los que destacaban la Selección de Francia Militar, Alemania Emerging, Euskarians y Seventise de Francia. En el combinado español figuran Alejandro Laforga y Tobias Sainz Trapaga, dos de los jugadores convocados por la Selección Nacional de Rugby Seven para acudir a la Serie Mundial de Ciudad del Cabo, el próximo 9 y 10 de diciembre. Los Viator Barbarians lograron su mejor resultado frente a Sydney 7S Academy, en el partido que se disputó el viernes 1 de diciembre, y que se decantó del lado de los ilicitanos por 24-19. El Viator Barbarians ganan el Seven Rugby Internacional de La Vila Eusebio Quevedo, entrenador de los Viator Barbarians, se mostró satisfecho al terminar el torneo por conseguir entrar en la Copa de Oro del Seven de Dubai. “Es el torneo de mayor nivel que nunca habíamos disputado. Aquí vienen los mejores clubes del mundo. Repetiremos la experiencia”, declaró el técnico.