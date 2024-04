«Esta es la filosofía detrás del éxito del Restaurante Capri en Calpe»

En primera línea de la playa del Arenal-Bol, en Calp, está desde 1978 el restaurante Capri.Es un lugar de cuidada decoración y ambiente elegante, con vistas al Peñón de Ifach y con una oferta gastronómica que combina los tradicionales arroces, pescados y mariscos con una oferta más variada y disruptiva. Gabriela Radu, CEO del restaurante, licenciada en Filosofía y Periodismo y con Máster de «Economics for Managers» en Harvard, habla con INFORMACIÓN.

¿Cuál es la clave para que una empresa llegue al medio siglo?

La filosofía detrás del éxito del Restaurante Capri en Calpe es, en primer lugar, la adaptabilidad a los cambios y tendencias, para mantenernos siempre relevantes. Segundo, la consistencia en la calidad de nuestra comida y servicio. Hay que asegurar que los clientes tengan siempre experiencias memorables. Y por supuesto, la pasión por lo que hacemos. Es la combinación de estos elementos lo que nos ha permitido prosperar durante tantos años.

¿Qué es lo que más distingue al restaurante Capri?

Nos diferencia nuestra certificación ISO 9001. Este estándar internacional de gestión de la calidad demuestra nuestro compromiso con la excelencia en el servicio. No es solo un reconocimiento a nuestros procesos y a la calidad que ofrecemos, sino que también refleja nuestro empeño en la mejora continua. Es esta combinación de respeto por la tradición culinaria, un servicio de excelencia y una gestión de calidad certificada lo que realmente nos hace destacar en el mundo de la gastronomía.

¿Cómo se gestiona un equipo humano para enfocarlo a la satisfacción del cliente?

He pasado por todos los niveles y entornos laborales, lo que me ha dado una perspectiva única sobre cómo motivar y liderar un equipo. Esta experiencia me enseñó a aplicar el sentido común en la toma de decisiones. Alentar el amor por las personas es crucial en nuestra ética de trabajo. Incorporé este enfoque para crear un ambiente donde todos se sienten parte de una familia, trabajando juntos para brindar una experiencia excepcional al cliente. Por último, como gerente, estoy constantemente en el terreno interactuando con los clientes y mi equipo.

¿Cómo capitaliza el restaurante el entorno en el que está ubicado?

En el Restaurante Capri tejemos la esencia de nuestra región en cada aspecto de nuestra experiencia gastronómica. Utilizamos ingredientes locales que cuentan la historia de nuestro entorno en cada plato. Esta profunda conexión con nuestra tierra y nuestra gente es lo que nos da alma y nos diferencia, permitiéndonos ofrecer no solo una comida, sino una experiencia que resuena con la belleza y el espíritu de Calp y la Marina Alta.

¿Qué plato no se puede perder alguien que va a al Capri?

La gamba roja, con su delicadeza y sabor intenso, realmente habla del corazón del Mediterráneo y de nuestra dedicación a capturar la esencia del mar. El bogavante azul y las langostas son reflejos de nuestra pasión por seleccionar y preparar los mejores productos del mar. Y nuestro atelier sushi representa nuestra constante búsqueda de innovación, mezclando tradición con creatividad. Cada uno de estos platos es un tributo a nuestro viaje gastronómico.