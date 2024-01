Aquí está el Lucentum. Golpe de autoridad en Valladolid para presentar su candidatura a todo. El HLA barrió a su rival tras el descanso dejándolo sin capacidad de reacción en un tercer cuarto especialmente mágico. Gudmundsson fue la estrella con una serie de tres triples consecutivos que dejaron aturdido al rival y ya no pudo recuperarse. Partido de nivel del equipo alicantino yendo a por todas desde el principio con descaro ofensivo y poderío defensivo. Ni los puntos de Schmidt pudieron con un Lucentum que creyó en sí mismo, que reboteó como nunca y al que no le penalizaron sus excesivas pérdidas de balón. Golpe sobre la mesa del HLA que sigue creciendo y suma 11 victorias, las mismas que su rival.

El HLA salió a la pista presentando batalla al Valladolid con un buen Davison y un sólido Gatell. Los alicantinos tenían claro que el acierto exterior era fundamental para pelear por la victoria. N’Guessan era el principal escollo en los primeros instantes con 8 puntos en cinco minutos. El Lucentum golpeaba a base de triples. Máxima intensidad entre dos equipos que luchaban de poder a poder con ventajas mínimas. Muy buena imagen del conjunto de Pérez Caínzos en un igualado primer cuarto que finalizó con un 19-20. Intercambio de canastas constantes en diez minutos interesantes en el Pisuerga que obligaban a ser optimistas.

La dinámica no varió en el arranque del segundo cuarto. Kabasele se lucía después de un año sin jugar mientras Adrià Rodríguez muestra su calidad con robos y canastas. Un triple de Balint y una canasta de Bercy pone el 25-31 en el marcador, la máxima ventaja del momento que obliga al Valladolid a pedir el primer tiempo muerto. Inmejorables sensaciones con Adrià fundamental en el tirón. Pelea sin fin. El sello del HLA se mantuvo firme ante un rival con mucha calidad. El conjunto alicantino era superior con una muy buena defensa sobre los mejores jugadores del Valladolid mostrando sus mejores armas en ambas canastas. Barro pone otra máxima ventaja con el 29-36. No dejaba el HLA anotar a su rival aunque ofensivamente no tenía una enorme fluidez. Solo N’Guessan y Kabasele causaban los mayores problemas al equipo lucentino. El Valladolid recortó distancia en los últimos segundos para llegar al descanso con 33-36.

El Lucentum aceleró en el segundo cuarto y con tres triples consecutivos de Gudmundsson se puso con 12 puntos de ventaja (42-54). Espectacular el HLA ante un Valladolid perdido y sobrepasado por la magia lucentina. Con un 45-60 el HLA rompe el partido con un parcial de 12-24. El rebote de los de Pérez Caínzos era muy superior en un prodigioso cuarto que dejó el encuentro muy encarrilado. Solo un cuarto para saborear la gloria.

El Valladolid no arrojaba la toalla pero el Lucentum era mucho Lucentum. La ventaja de 16 puntos no se movió en seis minutos en un festival alicantino. No peligró la victoria en ningún momento y el equipo conservó la diferencia pese a los intentos desesperados de Schmidt. El equipo alicantino mostró una gran solidez en una pista que se le daba especialmente mal y ante un rival con mucha calidad en sus jugadores. Un encuentro casi perfecto para un HLA que quiere factor cancha en el «play off»por el ascenso. Este es el camino.