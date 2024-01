Un tanto de Eghosa en el 93 dejó al Intercity sin victoria en su regreso al Antonio Solana, en un partido que los de Alejandro Sandroni habían conseguido poner a su favor con otro gol que parecía iba a ser salvador de Solde.

El encuentro arrancó con los locales, en un mano a mano de Moha Traoré con Pol Tristán del que el meta saldría vencedor. El primer cuarto de hora se consumió sin mayor presencia en áreas hasta que el filial empezó a tener algo más de dominio, primero cuando Nils Mortimer se fabricó una acción que culminó cercana al poste local y a renglón seguido en un remate de Van Rijn que tampoco encontró los tres palos.

Julito, desde fuera del área, y un disparo de Raul Castro que detuvo Gaizka tuvieron ocasiones para los visistantes antes del descanso, mientras que el Intercity tuvó un taconazo de Simón Moreno, en un buen recurso que no fructificó.

Dos goles al final

Tras el descanso cogió el encuentro una dinámica más favorable a los de Sandroni. Entre el empuje local y la respuesta de salir con peligro del Recreativo Granada, por momentos el protagonismo sobre las áreas decayó. Los alicantinos buscaron pólvora desde el banquillo y con el paso de los minutos esto resultaría clave.

El cuarto de hora final trajo a Cristo Romero a poner a prueba a Pol Tristán con un remate del local que el meta hizo suyo en dos tiempos. De donde ya no pudo sacar más el meta nazarí fue de un disparo del recién ingresado Solde, en una acción que este definió con un potente remate ajustado al poste para romper el empate inicial.

Cuando el encuentro trataba de consumirse con los «hombres de negro» guardando la ropa y el filial intentando sumar al menos un punto para no hundirse más en el farolillo rojo, en el añadido apareció Eghosa para cazar una prolongación en el segundo palo, rescatando in extremis un punto y quitando dos a un Intercity que no pudo sacar tajada pese a adelantarse en el marcador.

FICHA DEL PARTIDO

INTERCITY: Gaizka Campos; Guillem Jaime, Cristo, Vadik (Álvaro Pérez, 46’), Rafa Gálvez, Eneko Undabarrena, Xemi, Pol Roigé (Solde, 62’), Simón Moreno (Jon Ceberio, 70’), Moha Traoré y Aarón Piñán (Bellotti, 86’).

RECREATIVO GRANADA: Pol Tristan; Philip Osei, Diego López, Sergio Rodelas, Nils Mortimer (Heredia, 85’), Van Rijn, Julito (Eghosa, 67’), Raúl Castro, Carlos Pérez (Clavijo, 62’), Juanma (Masllorens, 85’) y Mario (Ibarrondo, 85’).

GOLES: 1-0 (77’) Solde. 1-1 (90’+3’) Eghosa.

ÁRBITRO: Usón Rosel (comité aragonés). Amonestó a Vadik, Pol Roigé y Bellotti por el Intercity y Carlos Pérez y Van Rijn por el Recreativo Granada.

ESTADIO: Antonio Solana.