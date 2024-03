Las 10 razones para apasionarte por el Mundial de MotoGP

Una semana después de que Baréin destapara el Mundial de F-1, que por lo visto en la primera carrera no tendrá más historia que saber quien será el tercero al final de temporada pues los dos primeros puestos están reservadísimos para el holandés Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez, la noche iluminada de Doha bautizará el campeonato de MotoGP, que sí tiene emoción e incertidumbre pues, probablemente, como ya ocurriera, el pasado año, no se decidirá hasta el último fin de semana de la temporada, en el circuito Ricardo Tormo, de Cheste, en Valencia.

Mientras Jaume Masiá (Moto3) y Pedro Acosta (Moto2), los flamantes campeones 2023 de las pequeñas cilindradas, han dado el salto a la siguiente categoría, Catar verá como, de nuevo, el silencioso y educadísimo Francesco 'Pecco' Bagnaia, ya bicampeón de MotoGP, trata de repetir título ante un grupo impresionante de pilotos y marcas que pretenden destronarlo. Todos los ojos, sin duda, están depositados en Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, que ha dado el salto de Honda a Ducati para tratar de volver a ser el de antes.

Trece campeones en la parrilla

El campeonato del presente año tendrá 21 fines de semana, lo que significan 42 carreras puntuables para el Mundial, las cortas, al 'sprint', de los sábados y el tradicional GP de los domingos. La parrilla de MotoGP contará con la friolera de 13 pilotos que han ganado, al menos, un título mundial, pues los hay, como el catalán Marc Márquez, que ha sumado ya ocho cetros.

Los campeones del mundo son: 'Pecco' Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Brad Binder, Joan Mir, Augusto Fernández, Alex Márquez, Jorge Martín y el mencionado Marc Márquez. La sola presencia de este racimo de campeones ya convierten la máxima categoría en un auténtico espectáculo, pues todos ellos pelearán, desde la primera carrera, por el podio.

Todos los ojos sobre Marc Márquez

"Sé que todo el mundo espera que gane desde el primer día, desde la primera carrera, pero la gente debe recordar que llevo cuatro años de viacrucis, cuatro temporadas de vacio, cuatro años sufriendo y que hace mucho, dos años, que no gano una carrera. Esto no será fácil. Nada es fácil. Y, por tanto, debo concederme un tiempo y no querer correr tanto como esperan mis fans. Para volver a ser el de antes primero he de volver a sonreir y estoy en ello", señala Marc Márquez, ya con 31 años, recién cumplidos.

MM93 se la juega al haber abandonado Honda, la marca con la que dominó toda una década y que le convirtió en el mejor piloto de todos los tiempos, para dar el salto a Ducati y poseer, de nuevo, una moto ganadora, aunque el de Cervera (Lleida) deberá de conformarse con correr con la 'Desmosedici' del 2023. Aún y con todo, muchos lo ven entre los favoritos al título.

'Pecco' Bagnaia y la historia

El campeón, el bicampeón, perdón, el tricampeón del mundo se mueve con zapatos de gamuza. Silencioso, sonriente, poco hablador, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia se ha convertido en el monarca de la máxima categoría y, ahora sí, quiere entrar definitivamente en la historia del motociclismo con un tercer título grande consecutivo. Lo tiene todo, absolutamente todo, para conseguirlo, pues a su enorme calidad y mente de campeón suma la mejor moto, de calle, de la parrilla. Su Ducati 'Desmosedici' no es como las demás: es la moto del bicampeón. Se la ha ganado.

Bagnaia no quiere polémicas, no busca polémica e, incluso, permite, tolera, que pilotos de su misma marca, como Enea Bastianini o Jorge Martín, le peleasen sus dos grandes cetros con sus mismas armas, o casi. Como jefe de la marca de Borgo Panigale hubiese podido levantar la voz, pero no lo hizo. Es un campeón limpio, muy limpio.

'Pecco' Bagnaia acaba de renovar con el equipo Ducati. / Ducati media

Jorge Martín, la alternativa

Si algo se ha ganado, a lo largo de su soberbio 2023, el madrileño Jorge Martín (Ducati), de 26 años, es ser considerado el primer gran candidato con posibilidades de destronar, a lo largo del nuevo año, al campeonísimo 'Pecco' Bagnaia. Martín, el piloto más rápido de la parrilla de MotoGP, no importa el día, el circuito y, normalmente, ni siquiera la climatología, está siempre en la primera fila de salida, lo que le coloca como uno de los candidatos al podio en cada carrera.

Puede que muchos le consideren aún algo inmaduro para conseguir el cetro mundial, pero el comportamiento de 'Martinator', el pasado año, en momentos de máxima tensión, ha sido excelente y quien sabe si lo que le faltaba al madrileño sea, eso, pelear por el título y no conquistarlo. Superar esa fase es lo que te coloca, de nuevo, en primera línea.

19 pilotos acaban contrato

Podríamos equivocarnos con alguno, pero, como poco, 18 pilotos de la parrilla de MotoGP acaban contrato a final de temporada, lo que convierte, como poco, la primera mitas del Mundial-2024 en un escenario apasionante, en el que todos, todos, tratarán de brillar para o bien renovar con su marca en mejores condiciones o bien llamar la atención de las otras firmas para dar el salto a otra montura.

Solo el italiano 'Pecco' Bagnaia, que acaba de renovar por la campeona Ducati dos años más; su compatriota Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, que se estrena con Honda; Brad Binder, el jefe de filas de KTM y el francés Johann Zarco, en el equipo filial de Honda, tienen contrato para el 2025. Todos los demás tratarán de mejorar sus ingresos, su moto o cambiar de equipo.

¿Hay vida más allá de Ducati?

El campeonato, los organizadores, la compañía Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) tratan de que el Mundial sea lo más igualado posible y por eso acaban de modificar las normas para que las marcas que atraviesan un momento técnico y nivel competitivo bajo, como las japonesas Honda y Yamaha, historicamente dominadoras de la categoría, vuelvan por sus fueros, concediéndoles margen para entrenar más y tener determinadas ventajas a lo largo de la temporada.

KTM y Aprilia han demostrado ya estar muy cerquita de Ducati, pero los japoneses deben dar aún varios pasos para poder meterse, definitivamente, en el grupo de candidatos al podio, cosa que, en este arranque de campaña, no ha quedado aún demostrado.

El catalán Marc Márquez quiere volver a ser el que fue. / Alejandro Ceresuela

Contra la Copa Ducati

Muchos temen que el Mundial de MotoGP se convierta en una 'Copa Ducati'. Lo acaba de expresar recientemente el expiloto italiano Andrea Dovizioso, aunque nunca desde un punto de vista despectivo sino considerando que si los mejores acaban montados en las flamantes 'Desmosedici', como acaba de ocurrir con el fichaje de Marc Márquez por la firma de Borgo Panigale, es evidente que solo las motos rojas pelearán por la victoria en cada GP.

Todo parece indicar que el salto de KTM, que ya posee una moto muy, muy, competitiva en manos de Brad Binder y Jack Miller y la revolución aerodinámica protagonizada por Aprilia, con asesoramiento de técnicos procedentes de la F-1, han convertido la moto de Aleix Espargaró y Maverick Viñales en una moto potencialmente ganadora, lo que podría ser síntoma de que la lucha se ha igualado este año.

Pedro Acosta ya está aquí

Si hay ojos para 'Pecco' Bagnaia, hay ojos para Marc Márquez. Si hay ojos para Jorge Martín, hay ojos para Aleix Espargaró. Si hay ojos para Enea Bastianini, hay ojos, cómo no, para Pedro Acosta. El 'tiburón de Mazarrón', el joven que, en solo 30 meses, ha conquistado, de forma brillante y espectacular, los dos títulos menores, de Moto3 y Moto2, se presenta como una de las grandes atracciones de este flamante 2024.

Acosta, que dice no tener prisa por hacerse un hueco en la categoría (¡mentira!, creanme), ha realizado los mejores entrenamientos de pretemporada de su vida, llamando la atención de todos sus colegas, ingenieros, jefes de equipo y marcas de la máxima categoría. Acosta, rutilante fichaje de KTM, peleará pronto, muy pronto, con la GasGas, que es una buena KTM, por el top-5. O eso piesan los que más saben.

Pedro Acosta, el debutante más peligroso. / Emilio Pérez de Rozas

Fermín Aldeguer es el siguiente

Incluso para ellos, los pilotos, no importa su edad, la categoría de MotoGP es lo más grande, su sueño, su objetivo. Por eso, las cilindradas de Moto3 y Moto2 siguen siendo el mejor trampolín para aspirar a una de las motos grandes. Nadie quiere pilotos que no sean campeones. Ganar los títulos menores te convierte en un grande. Por eso el impresionante final de campaña del pasado año protagonizado por Fermín Aldeguer, que lo ganó todo en el 'sprint' final, incluso a Pedro Acosta, le convierte este año en el gran favorito para conquistar el título mediano.

Aldeguer es tan bueno (y lo ha demostrado), tanto, que Ducati ya le ha firmado un precontrato para que corra tranquilo este año en Moto2 y, en noviembre, ya le dirán en que equipo lucirá su más que probable título mundial de la categoría intermedia. Aldeguer, que solo tiene 18 años años, es el próximo. Lo dicen todos los que saben.

David Alonso es español (colombiano)

Es español, pero corre bajo la bandera de Colombia. Es decir, es colombiano. El joven David Alonso, de tan solo 17 años, discípulo, cómo no, de Jorge Martínez 'Aspar', se ha convertido, tras una pretemporada espectacular, en el gran favorito para conquistar el título de Moto3 en este 2024, después de protagonizar un maravilloso y llamativo 2023. Alonso tiene una cabeza privilegiada y corre ya como un auténtico veterano.

Si el título se le escapa a Alonso, que todo puede ser, el siguiente es José Antonio Rueda, de 18 años, otro chavalito que viene empujando desde las categorías promocionales y que, sí, está ya listo para pelear por el podio en (casi) todos los grandes premios. Sin Jaume Masiá, el campeón, ni Ayumu Sasaki, el subcampeón, estos chicos lo tienen más fácil.