La lluvia arruina los segundos libres en Japón, con Piastri al frente

Oscar Piastri ha terminado al frente de la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, cuarta cita del calendario, que ha arrancado este viernes en el circuito de Suzuka. La lluvia persistente ha arruinado buena parte de la sesión y algunos pilotos ni siquiera han salido a pista cuando han mejorado la condiciones, entre ellos Fernando Alonso.

Los tiempos de esta segunda tanda no son relevantes, ya que el pronóstico meteorológico indica que tanto la clasificación del sábado (08:00 h), como la carrera del domingo (07:00 horas) se disputarán en seco. Y en estas circunstancias, la primera referencia de Libres 1 ha dejado a los Red Bull al comando y a Carlos Sainz tercero con el Ferrari.

A falta de 17 minutos, solo siete pilotos habían decidido probarse en la tanda vespertina, con los hombres del Visa Cash RB, Tsunoda y Ricciardo liderando la tabla de tiempos provisional con neumáticos intermedios y mejor crono para el piloto local (1.40.946).

En los últimos compases de la sesión varios pilotos han optado por sumarse a la acción con vistas al ensayo de salidas, aunque Oscar Piastri ha aprovechado la situación para ser el más rápido de la tarde con el McLaren (1.34.725) , seguido por Lewis Hamilton (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari). Carlos Sainz ha concluído séptimo y Fernando Alonso ha descartado participar en estos entrenamientos, al igual que el líder del Mundial, Max Verstappen.

Una vez más Williams ha comenzado un gran premio con problemas. Después de que en Australia un fuerte accidente de Alex Albon les hiciera 'sacrificar' a Logan Sargeant, que no pudo correr al no tener un chasis de recambio, hoy el estadounidense se ha estrellado con ese mismo chasis duirante los Libres 1 y el equipo no ha podido repararlo a tiempo para que pudiese tomar parte en la segunda sesión. La escudería de Grove ha anunciado que Sargeant tendrá que esperar al sábado para volver a escena. Tampoco se ha perdido nada.

GP Japón. Libres 2

1. Oscar Piastri (McLaren) 1'34"725

2. Lewis Hamilton (Mercedes) a 0"501

3. Charles Leclerc (Ferrari) 4"035

4. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 6"221

5. Daniel Ricciardo (Visa RB) a 7"188

6. Lando Norris (McLaren) a 10"252

7. Carlos Sainz (Ferrari) a 17"854

8. Guanyu Zhou (Stake) ST

9. Valtteri Bottas (Stake) ST

10. Alexander Albon (Williams) ST

11. Kevin Magnussen (Haas) ST

12. Nico Hülkengerg (Haas) ST

13. Esteban Ocon (Alpine) ST

....

Max Verstappen (Red Bull)

Logan Sargeant (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

Sergio Pérez (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

George Russell (Mercedes)