¿Por qué viaja Jeremy de León con el Real Madrid? Del "amor" de Ancelotti al plan para traer a Bad Bunny al Bernabéu

Como ya sucedió en la eliminatoria contra el Manchester, un jugador ha llamado la atención en la expedición del Real Madrid para la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich. Se trata de Jeremy de León (San Juan, Puerto Rico - 2004), extremo derecho fichado para el filial, el Real Madrid Castilla, el pasado invierno. Un futbolista que no está inscrito para el máximo torneo de clubes, pero que lo está viviendo en primera persona.

El internacional en las categorías inferiores con Puerto Rico, reconocible por ser pelirrojo, no podrá ser alineado, pero sí participa en los entrenamientos del Real Madrid en Alemania, como ya sucedió en Inglaterra. El duelo lo verá desde la grada junto a los lesionados Courtois y Alaba, además de Carvajal, sancionado. Los tres han viajado hasta Múnich para hacer grupo de cara al primer asalto de las semifinales de Champions.

Pedido por Raúl y parecido a Di María

Jeremy de León llegó al Real Madrid en enero procedente del Castellón después de que el club blanco adelantase su llegada, que estaba prevista para este verano. Firmó por tres temporadas a cambio de una cantidad testimonial. "Fue Raúl González, técnico del Castilla, quien pidió su fichaje. Curiosamente, hasta ahora no le está dando minutos, los sorprendentes es que la confianza le está llegando por Ancelotti", cuenta a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, Arnaldo Marrero, periodista puertorriqueño que ha seguido la carrera del jugador madridista desde sus inicios.

"Jeremy de León ha sido un jugador distinto desde niño. Destacó desde edad muy temprana, por encima de la media de lo que se ha visto en Puerto Rico. Incluso lo ponían a jugar con niños mayores, debido a sus sobresalientes capacidades", explica Marrero. Los padres del atacante boricua le inscribieron en la Academia Hispania, un equipo encargado de formar promesas en el país caribeño, donde estaba el sevillano y exsevillista David Caballero, quien le llevó a hacer una prueba con el club hispalense.

De León participó en varios torneos en España, con lo que aumentó su exposición. En el mercado de invierno de la temporada 2021/2022 firmó por el CD Castellón para competir en el juvenil A. En media temporada con el conjunto 'orellut' firmó 13 goles y rápidamente tuvo oportunidades con el primer equipo. "Es un jugador que podemos comparar a nivel futbolístico con un Ángel Di María, futbolista zurdo, flaco y habilidoso, que encara mucho, pero también tiene bastante sacrificio a la hora de defender, lo que la da un plus", analiza el periodista puertorriqueño.

Participación testimonial en el Castilla

De León puede actuar en todos los flancos de la zona ofensiva, aunque como mejor rinde es partiendo a pierna cambiada desde la derecha. "Tiene mucho regate, pero le falta un punto físico para ser un jugador de categoría profesional, nivel Real Madrid y Primera División. Le falta madurez. Está con un 'timing' parecido al de Vinicius, que era un jugador muy rápido que fallaba en la decisión final", añade Marrero, cuyo canal de YouTube se convirtió en la fuerte informativa más importante cuando Jeremy fichó por el club blanco, convirtiéndose, después de Eduardo Ordóñez, en el segundo boricua que ha vestido la camiseta madridista (1926/1927).

"No me sorprendió su fichaje, porque desde la temporada pasada Raúl González le quería como sustituto de Arribas (se fue al Almería). El Castellón no quiso escuchar ofertas. Su presidente, Bob Voulgaris, quería una venta más provechosa, pero Jeremy decidió dar por finalizado su contrato", relata Marrero.

Cuando el Real Madrid hizo su pasada pretemporada en Dallas, en una cena con la prensa varios responsables del conjunto blanco comentaron que De León era un futbolista muy del gusto del entrenador del Castilla. El entorno del extremo confirmó a Marrero un interés que terminó fructificando en un fichaje exprés en invierno.

Sin embargo, los datos muestran cómo Ancelotti está confiando más en Jeremy que Raúl, el valedor de su fichaje. El atacante de Puerto Rico apenas ha disfrutado de 80 minutos en el filial del Real Madrid, repartidos en cinco partidos. Su presencia es testimonial, a pesar de que el equipo ha luchado este año simplemente por la permanencia.

Jeremy de León como 'doble' de Foden o Sané

Llegados a este punto surge la gran duda. Si el entrenador del Castilla no ha logrado acomodarle en su sistema de juego, ¿por qué Ancelotti le incluye en los viajes y en los entrenamientos? La pregunta cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, aunque quiera, Carletto no puede alinear a De León al no estar inscrito en ninguna de las listas de la Champions. "No es cábala, cuando entrenamos queremos estar 20. En los últimos partidos hemos llevado a Jeremy, porque es muy bueno y serio. Lo hemos hablado con Raúl. Nos aporta, es un joven y tiene mucha calidad", dijo el italiano en la rueda de prensa previa al duelo frente al Bayern.

"Algunos hablan de Jeremy como si fuera una especie de amuleto. Pero lo cierto es que el italiano ve en él habilidades diferentes a las que tienen otros jugadores del Castilla como Nico Paz o Álvaro Rodríguez. Hasta el punto de que el técnico italiano lo llamó para Manchester, porque consideró que tenía un parecido futbolístico con Foden. Lo mismo sucede con Coman o Sané, del Bayern. Lógicamente, salvando las diferencias, pero las características de Jeremy ayudan a preparar mejor los partidos", desvela Marrero, quien informa de que el puertorriqueño es un habitual en los entrenamientos del Real Madrid desde hace un tiempo.

A esto hay que sumarle el "enamoramiento" que Ancelotti ha tenido a lo largo de su carrera con determinados jugadores. "Ancelotti tiene una obsesión con ciertos futbolistas. Hay un caso muy parecido, de nuevo salvando las diferencias, como fue el de James Rodríguez. Hoy lo vemos con Fede Valverde. Carletto ve en Jeremy ese jugador diferente y con pegada, como le sucedió con el colombiano, aunque a mí se me parece más a Di María. Pero él lo ve todos los días", cuenta el periodista de Puerto Rico, un país donde los niños sueñan con ser jugadores de béisbol, no de 'soccer'.

Con todo, Jeremy de León forma parte de una generación que está revolucionando el fútbol del país boricua. De ella forma, entre otros, parte Leandro Antonetti (2003), jugador del CD Lugo de Primera RFEF que le metió un gol al Atlético en Copa del Rey. Su entorno es más proclive a un desarrollo profesional. El padre del delantero del equipo gallego es Osie Antonetti, dirigente de la selección de vóleibol de Puerto Rico. El futbolista del Real Madrid ha renunciado, por el momento, a jugar con la absoluta de su país, "por centrarse en su carrera".

Bad Bunny y los otros boricuas que quiere el Real Madrid

Se llegó a rumorear que podía ir con EEUU, pero como comenta Marrero, los jugadores nacionalizados que van con la selección estadounidense son monitorizados desde edades más tempranas. Lo más probable es que De León termine jugando en suelo norteamericano. Eso sí, como parte de la expedición que realice la pretemporada del Real Madrid el próximo verano. La ausencia de jugadores debido a la Copa América le abrirá la oportunidad a un futbolista que no está viajando con el club blanco para "vivir la experiencia", sino para foguearse, por su utilidad y para trabajar a las órdenes de Carletto.

No obstante, tal y como apunta el periodista puertorriqueño, lo normal es que De León sea una pieza relevante en el Castilla o el club opte por una cesión. Incluso puede salir en un futuro del Real Madrid mediante una opción de recompra como ha hecho con Fran García o Brahim Díaz. Es una vía muy interesante para el equipo blanco, que puede repescar a jugadores de talento sin tener que cargar con sus fichas y haciéndolo a bajo riesgo.

A todas estas variables, Marrero suma una interesante para certificar el interés del Real Madrid para que Jeremy de León triunfe. "El Real Madrid tiene un contrato de patrocinio con Adidas, al igual que el jugador. Aquí entra en juego el marketing y el programa de conciertos del Bernabéu. La intención es traer a representantes de la música urbana de Puerto Rico como Anuel AA, Ozuna (de San Juan, como Jeremy) o Bad Bunny. Este último también está auspiciado por Adidas, por lo que existe la posibilidad de un plan de marketing conjunto", cuenta Marrero.

A falta de confirmación de una asociación a través de esta vía, la irrupción del pelirrojo puertorriqueño ha abierto un nuevo mercado para el Real Madrid, tanto en su país de origen como en EEUU, donde residen, como este periodista, cinco millones de sus compatriotas. Seguramente a muchos el 'soccer' les pille lejos, pero la presencia de uno de los suyos en el club más laureado de Europa hará que cambien su concepto y forma de seguir este deporte.