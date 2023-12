No fue la mejor tarde que se recuerda en Elda, derrota por cero goles a tres frente a un Tenerife que corta una racha de siete partidos sin ganar, en un partido marcado por un polémico penalti antes del descanso y el nulo acierto de los hombres dirigidos por Fernando Estévez. Por su parte, los tinerfeños fueron superiores en la segunda mitad y aprovecharon la falta de contundencia en zona ofensiva de los azulgranas.

De entrada, Estévez introdujo cuatro novedades respecto al partido en El Molinón de la jornada anterior: en defensa Dumic por Piña y Marc Mateu por Poloni, Clemente en el centro del campo por Cris Montes y arriba Andone por Juanto.

Apenas hubo acciones reseñables durante los primeros 20 minutos de partido, con un Eldense que no arrancaba con la intensidad propia de otros encuentros en su feudo y un Tenerife que se adueñaba de la posesión. El primer acercamiento lo tuvo el futbolista blanquiazul Roberto López y a partir de esa acción los isleños fueron apretando hacia la portería de Zubiaurre.

Los locales respondían inmediatamente tratando de jugar más con balón, pero sin apenas generar peligro arriba. Pese a ello, gran partido el que estaba realizando Iván Chapela, un puñal por la banda izquierda, desde donde venían la mayoría de los ataques del conjunto alicantino.

No fue hasta el tramo final de la primera mitad cuando el Deportivo asumió más protagonismo en el partido. Los de Estévez se fueron acercando poco a poco a la meta defendida por Juan Soriano, pero las oportunidades no eran concretadas con acierto. Así, en el minuto 44 los locales pidieron un penalti sobre Soberón que el árbitro no concedió tras una falta sobre el delantero eldense.

Polémica para el 0-1

Además, acto seguido llegó la polémica principal del encuentro. Una conducción del Tenerife liderada por el delantero Ángel Rodríguez, partiendo desde un posible fuera de juego, culminó con un penalti a favor del conjunto tinerfeño tras una falta de Carlos Hernández. Acción parecida a la de unos segundos anteriores en la otra área, pero con diferente desenlace.

El colegiado Moreno Aragón, el mismo que añadió 12 minutos en Cornellà frente al Espanyol, ratificó su decisión tras comprobación en el VAR. El mismo Ángel fue el encargado de meter el balón en el fondo de las mallas y poner el 0-1. Con ese resultado se llegaba al final de los primeros 45 minutos, marcados por el polémico desenlace, pero con un Eldense que no daba con la tecla del gol.

La segunda mitad empezó con un Eldense que salió decidido a buscar el empate, y a los cuatro minutos de la reanudación Andone orientó un centro para finalizar un disparo que se marchó desviado por poco. Mientras, el colegiado siguió en la misma tónica de la primera mitad, siendo muy permisivo en las faltas recibidas por los de Elda.

Dumic tuvo a los pocos minutos un cabezazo dentro del área, pero su remate fue atajado por el meta visitante. En esa misma jugada, el bosnio pidió un posible penalti tras un agarrón.

Sentencia a la hora de duelo

Poco duró la alegría, ya que a la hora de partido llegó el 0-2, tras un zapatazo de Roberto López inapelable para Zubiaurre. El delantero, como ya ocurrió en Gijón, no recibió ninguna marca a la hora de encarar el área y se sacó un golazo para limpiar las telarañas de la portería.

Soberón tuvo la opción de recortar distancias en un remate desde dentro del área que se marchó muy cerca del palo izquierdo. La entrada de Salcedo, Bernal y Arnau Ortiz dio un aire nuevo al Eldense, que se volcó sobre la meta blanquiazul para intentar meterse de nuevo en el partido.

Sin embargo, con el equipo descolocado llegó el tercero del Tenerife, en un remate de Teto, que mandó el balón al fondo de las mallas haciendo inútil la estirada de Zubiaurre. El 0-3, en el minuto 80 de partido, supuso la sentencia definitiva para la victoria de los visitantes. A partir de ahí el partido murió, los azulgranas no lograron crear peligro y la fiesta en el Nuevo Pepico Amat la montaron los aficionados desplazados desde Tenerife.

Finalmente, derrota clara del Eldense en uno de los partidos más flojos que se recuerdan esta temporada, pero marcado también por las decisiones del colegiado. Poco tiempo de lamentarse tendrán los de Estévez, que visitarán este miércoles La Rosaleda para medirse al Málaga en Copa del Rey.

FICHA DEL PARTIDO

CD Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Carlos Hernández, Dumic (Álex Bernal min. 75), Marc Mateu, Jesús Clemente (Arnau Ortiz min. 64), Sergio Ortuño, Timor, Iván Chapela (Joel Jorquera min. 82), Andone (Salcedo min. 75), Soberón (Juanto min. 82).

CD Tenerife: Juan Soriano, Aitor Buñuel (Jesús min. 90), Amo, Šipčić, Nacho, Elady, Aitor Sanz (Alassan min. 85), Alexandre, Luismi Cruz (Teto min. 45), Roberto López (Sergio González min. 85), Ángel Rodríguez (Bodiger min. 85).

Goles: 0-1 Ángel Rodríguez (min. 45), 0-2 Roberto López (min. 61), 0-3 Teto (min. 81)

Árbitro: Moreno Aragón (Comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla al local Sergio Ortuño y al visitante Aitor Sanz

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), disputado en el Estadio Nuevo Pepico Amat ante 3.950 espectadores.