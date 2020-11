From The Bench, el buque insignia del videojuego alicantino, entra en liquidación

El acuerdo con los acreedores no ha sido posible. La compañía eldense From The Bench no ha logrado superar el concurso que solicitó voluntariamente el pasado mes de enero con la intención de reestructurar su deuda, por lo que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha acordado la apertura de la fase de liquidación de la firma. Una decisión que, además, supone la disolución del que fuera el buque insignia de la industria del videojuego en la provincia y la suspensión de facultades de sus administradores, que han sido sustituidos por un administrador concursal.