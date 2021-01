La industria 4.0 es el futuro de la producción, también para la industria textil. En este sentido, la Asociación Estratégica de Clústers Europeos para la Excelencia, CLAMTEX - Cluster management towards excellence in Advanced Manufacturing and Textile Industry, ha organizado un taller virtual interactivo de 6 semanas para promover la adopción de la Industria 4.0 en el sector textil.

Durante las sesiones, a lo largo de 6 semanas, del 20 de enero al 24 de febrero de 2021, los participantes aprenderán sobre las posibles soluciones aplicables industrialmente para impulsar la transformación digital. Las sesiones virtuales serán altamente interactivas. Las empresas textiles presentarán desafíos específicos en la implementación de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 y recibirán soluciones potenciales. Además, podrán participar en reuniones virtuales B2B con posibles proveedores de soluciones de la industria 4.0 y otras empresas textiles a través de una plataforma virtual.

El primer día del programa, el 20 de enero, se centrará en charlas inspiradoras sobre el proceso de transición digital a cargo de ponentes de alto nivel, entre ellos:

-Roadmap to Future por Željko PAZIN (European Factories of the Future Research Association).

-Digital microfactory por Dieter Stellmach del Institute of Textile Technology and Process Engineerig (DITF).

-Should I stay or should I go – transition manufacturing into the 21 Century, Joachim Hensch (Chief Transition Officer, Interim Manager, Mentor at Joachim Hensch Consulting).

En las siguientes jornadas, CLAMTEX Virtual Marketplace tratará cada día un tema concreto como: "Soluciones digitales para la gestión industrial integrada" (27 de enero), "Soluciones de automatización y sensibilización para la mejora del rendimiento" (3 de febrero), "Robots en la industria" (10 de febrero) y "El potencial de la realidad virtual en la industria" (17 de febrero).

Cada sesión tendrá una charla inspiradora a partir de una historia de éxito en el tema, seguida de un debate sobre los retos a los que se enfrentan las empresas textiles y la presentación de las tecnologías avanzadas disponibles.

La última jornada del Virtual Marketplace, el 24 de febrero, se centrará en la presentación de oportunidades de financiación para las empresas textiles y las empresas de manufactura avanzada para apoyar la colaboración en la aplicación del proceso de transición digital. Entre las charlas destacadas se incluyen representantes de la Agencia Europea de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME), EIT Manufacturing, GALACTICA y ELIIT.

CLAMTEX Virtual Marketplace es una actividad del ClusterXchange, programa implementado por CLAMTEX para fomentar la colaboración interregional entre los miembros del clúster.

Las empresas interesadas pueden registrarse en a través del siguiente enlace: https://clamtex-virtual-marketplace.b2match.io/

Sobre CLAMTEX

CLAMTEX es uno de los 13 consorcios del Strategic Partnerships for Excellence at European Level. Está compuesto por cinco clusters, AEI TÈXTILS en Cataluña, ATEVAL en la Comunidad Valenciana, PRODUTECHy el Textile Cluster ambos en Portugal y EMC2 en Francia.

El proyecto, cofinanciado en el marco del programa COSME de la Unión Europea, tiene por objeto fortalecer la excelencia en la gestión de las agrupaciones para impulsar el ecosistema de la innovación textil mediante la promoción de la colaboración intersectorial y transregional para facilitar la asimilación de la digitalización dentro y fuera de la asociación.

CLAMTEX también está aplicando el programa piloto ClusterXchange para facilitar las experiencias internacionales de las PYMES en toda Europa a fin de generar oportunidades de negocio e innovación.