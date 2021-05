Instalar paneles solares en todos los tejados de la provincia ahorraría 318 millones anuales

El autoconsumo de energía solar no deja de ganar adeptos y cada vez son más las empresas y particulares que optan por esta alternativa para rebajar la factura de la luz. El potencial es enorme, sobre todo en un país como España, con un número muy significativo de horas de insolación. Así, según los cálculos realizados por el portal Idealista, la instalación de paneles en los tejados de todas las viviendas de la provincia permitiría un ahorro anual de 318 millones de euros.

El portal señala que el coste de esta medida sería de unos 3.429 millones de euros, lo que significa que la instalación se amortizaría en 11 años. Si se tiene en cuenta que el periodo de uso de los paneles puede ser de 25 años, esto signigica que el ahorro conseguido a la larga en este periodo superaría los 4.430 millones de euros.

De esta forma, Alicante sería la provincia donde la instalación de paneles en todos los tejados reportaría un mayor beneficio económica durante el próximo cuarto de siglo, tan solo por detrás de Madrid, con 18.979 millones de euros; Barcelona, con 15.234 millones; y Valencia, con 6.033 millones.

Datos nacionales

La instalación de paneles solares en los tejados de todas las primeras viviendas de España tendría un coste aproximado de 78.504 millones de euros y ofrecerían un ahorro de más de 115.000 millones de euros a los españoles en los 25 próximos años, según un estudio publicado por idealista, basándose en su herramienta idealista/energy.

El elevado coste de instalación se amortizaría con el ahorro de los 10 primeros años de vida de las placas y a partir de ese momento el ahorro iría directamente al bolsillo de los ciudadanos.

En caso de tomarse esta medida, el ahorro no solo sería económico, si no que sus beneficios serían también muy palpables en el medio ambiente. El ahorro energético en España sería el equivalente a dejar de quemar 25 millones de toneladas de carbón, a no realizar 147 billones de kilómetros en coche o a ahorrar 500 millones de horas de vuelo de un avión. El beneficio sería equivalente a plantar 380 millones de árboles en nuestro país.

La herramienta, que ha estudiado el tamaño de todos los tejados españoles, su orientación, gradiente y horas de sol recibidas, calcula la capacidad energética de cada inmueble y es capaz de estimar el número paneles que serían necesarios y por tanto calcular cuál será el ahorro que generaría.