El ciclo Finanzas Domésticas, organizado por INFORMACIÓN y Banco Sabadell, celebrará su segundo foro mañana a las 10:00 horas de la mano de Ramón Satorra, director Comercial Territorial Este de la entidad bancaria, quien analizará la evolución del transporte individual y pondrá el foco en explicar los pasos más importantes que se deben dar a la hora de comprar un vehículo y, más en concreto, un coche.

El objetivo de este ciclo es dotar de los conocimientos necesarios a los usuarios para que aprendan a gestionar las finanzas personales. La economía del hogar debe convertirse en una tarea más a la que dedicar tiempo con el fin de manejar los ahorros de forma práctica y poder invertir tu dinero de la mejor manera posible.

Para ello, han programado un ciclo de cuatro foros digitales sobre diferentes contenidos relacionados con la economía del día a día. Así, el primer foro, «Necesidades financieras para la compra de una vivienda-hipotecas», se celebró el pasado mes de julio y en él se dieron algunas claves a tener en cuanta a la hora de adquirir una vivienda.

Formas de pago de un vehículo

Por su parte, en el segundo encuentro del ciclo Finanzas Domésticas del Banco Sabadell, “Opciones financieras para la compra de un vehículo y transporte personal”, Ramón Satorra detallará las distintas opciones que existen para la adquisición de vehículos, ya que la compra de un coche supone una inversión alta y para la que, en la mayoría de los casos, se necesitará solicitar financiación.

Entre las alternativas que se presentan, el usuario puede optar por pago en efectivo, que no requiere un apoyo financiero. Pero si no puede hacer frente a esta acción, dispone de dos fórmulas: el leasing y el renting. Ambas entran dentro del arrendamiento del coche y no de la compra del vehículo.

Un ciclo de cuatro foros

El tercer encuentro del ciclo Finanzas Domésticas del banco Sabadell, organizado por INFORMACIÓN y la entidad financiera, llevará el título «¿Cómo invertir más ahorros?» y tendrá lugar el 8 de octubre. Finalmente, el ciclo concluirá con el foro «Medios de pago y seguridad. Compras en comercios con tarjetas y en internet» será el 12 de noviembre.

Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, será el moderador de la jornada y se podrá seguir online a través de la web de este periódico y en este enlace.