La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este lunes el 'hachazo' del Gobierno a los beneficios de las eléctricas por el alza del precio del gas y ha descartado realizar cambios durante la ceremonia de entrega de premios del Club Español de la Energía, a la que han asistido representantes de todas las compañías afectadas.

Después de una semana de quejas por parte de las grandes compañías de electricidad, que incluso llegaron a sugerir un cierre adelantado del parque nuclear o de interponer acciones judiciales, la ministra Ribera ha negado la mayor. No habrá cambios. "Las leyes son inamovibles hasta que se cambian, pero no tenemos intención de cambiarla", ha asegurado en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por una posible modificación del paquete legislativo.

"Esto no significa que de cara al futuro esta medida que aplicamos de forma provisional no pueda encontrar una necesidad de ajuste o de sustitución ante una eventual respuesta europea, pero hoy por hoy debemos aplicar aquello que puede facilitar un invierno y un acompañamiento de la sociedad a la transformación de nuestro sector", ha insistido Ribera.

Y así será, al menos hasta que Bruselas mueva ficha, según las palabras de Ribera. En este sentido, la ministra ha asegurado que el Gobierno se siente "respaldado y entendido" por Bruselas, pero ha insistido en que lo ideal sería una respuesta común europea. "La Unión Europea no se puede quedar al margen en momentos concretos, es importante desarrollar medidas estructuras, acompañadas de medidas sociales. Es importante que la UE esté a la altura ante las turbulencias", ha insistido Ribera.

Así, la ministra ha anunciado que ha remitido una carta conjunta con el presidente Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, al vicepresidente, Frans Timmermans, a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager ,y a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, solicitando esta respuesta común. "Es capital utilizar turbulencias como esta para reforzar el papel de Europa con la búsqueda de formas compartidas, evitando la disgregación por países", ha añadido.

Efecto en las renovables

Por otra parte, la ministra ha respondido durante su intervención a una polémica generada entorno al efecto que la minoración de los beneficios pudieran tener en el sector renovable y su posible incidencia en los contratos de compra venta de energía a largo plazo, conocidos como PPA, que se hayan podido firmar en los últimos meses teniendo en cuenta los altos precios de la energía.

"La inmensa mayoría que los acuerdos bilaterales tienen precios de no hace tanto tiempo y no tienen interiorizado ese rally alcista del gas. Es obvio que no les afectará, salvo a aquellos que lo hayan indexado a la evolución del mercado mayorista. Además, el Gobierno ha garantizado un precio suelo de 20 euros el megavatio-hora asociado al gas como parte de las referencias básicas utilizadas", ha explicado Ribera.