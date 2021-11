La junta de la CEV aprueba el nombramiento de Esther Guilabert como secretaria general adjunta

La intención es que la actual directora de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que se incorporará a la patronal el próximo 1 de diciembre, trabaje durante este tiempo junto al actual secretario general de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes, para realizar la transición. Javaloyes se jubilará tras el traspaso.

Previamente a la asamblea electoral -en la que tanto el actual presidente de la CEV, Salvador Navarro, como el de CEV Alicante, Perfecto Palacio, optarán a la elección-, se celebrará el próximo 16 de diciembre una asamblea extraordinaria para aprobar los presupuestos del próximo año y proceder a una modificación de Estatutos que refuerza la estructura provincial de la organización.

Manifestación

Por otro lado, en el transcurso de la reunión el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha insistido en la urgencia por que se revise el actual modelo de financiación autonómico, se compense a la Comunitat mientras llega la solución definitiva, y se perdone la deuda histórica generada por los déficits acumulados por la infrafinanciación.

Al respecto Navarro ha insistido en que la infrafinanciación condiciona la capacidad presupuestaria de los gobiernos regionales para apoyar a sus sectores productivos. La Comunidad Valenciana tiene que destinar entre el 85% y el 90% de su presupuesto a atender a los servicios públicos fundamentales y la deuda acapara el 26,5 % del total de los presupuestos, por tanto, se limita extraordinariamente los recursos destinados a apoyar al tejido empresarial y a infraestructuras.

En comparación con la región mejor financiada por el actual y caduco sistema de financiación autonómica –Cantabria-, su dedicación al tejido empresarial en el proyecto de presupuestos para 2022 engloba un montante que equivale al 2,87% del total de los presupuestos autonómicos; 1,14 puntos más que los presupuestos de la Comunidad, o un 65,9% de recursos más que los que la Generalitat Valenciana destina al tejido productivo. En gran medida esta diferencia viene motivada por el hecho de que los presupuestos cántabros destinan sólo un 15,5 % al servicio de la deuda, frente al 26,5% de la Generalitat; 11 puntos menos que la Comunidad Valenciana.

"No podemos seguir endeudándonos con el Estado por una financiación que nos corresponde. Lamentablemente, esta realidad se viene produciendo año tras año, castiga a los ciudadanos de nuestra Comunidad y no contribuye a mejorar la posición competitiva de nuestro tejido productivo ni de nuestras empresas en el mapa nacional e internacional", ha asegurado Salvador Navarro. Por este motivo, la CEV participará el próximo sábado en las manifestaciones convocadas por la Plataforma Per un Finançament Just en Castellón, Valencia y Alicante.

Por último, el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEV han aprobado la incorporación de dos nuevos asociados: Pinturas Blatem y el Cercle Agroalimentari de la Comunitat Valenciana.