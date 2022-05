Un embalaje innovador, en base papel, que responda a las necesidades de las cadenas de suministro de sectores como el agrícola e industrial, puede generar importantes ahorros e incrementar las ventas de agricultores, marquistas, distribuidores, fabricantes y retailers.

Compañías como Smurfit Kappa trabajan junto a sus clientes para entender las necesidades de sus cadenas de suministro y productos, reducir su huella medioambiental y optimizar su embalaje.

Cómo puede ayudar la innovación en el embalaje al sector agrícola

La respuesta es clara, realizando propuestas de mejora en el embalaje que repercuten en el aprovechamiento óptimo de la carga, la maximización del espacio de almacén y de las operaciones de reposición, la optimización del transporte de cada envío, la presencia más eficiente del producto en el lineal o la mejora del unboxing, lo que favorece el incremento de las ventas.

Smurfit Kappa trabaja cada día para encontrar ahorros en la cadena de suministro de sus clientes y lo consigue gracias a su importante experiencia en el mercado, a un equipo de profesionales altamente especializado, a sus novedosas herramientas y a centros de innovación como su Agri Experience Centre, situado en su planta de San Vicente del Raspeig (Alicante). Un centro pionero y único en Europa, dedicado exclusivamente al sector de frutas y hortalizas frescas, que permite a la compañía trabajar con cada uno de sus clientes hortofrutícolas para buscar la solución de embalaje sostenible más adecuada y las oportunidades de mejora que aporten un mayor valor a sus negocios y reducir así el uso del plástico.

Innovación para optimizar el packaging sostenible, mejorar negocios y reducir la huella ambiental

Este enclave innovador está concebido para desarrollar soluciones más eficientes y fáciles de implementar, con el objetivo de permitir al sector agrícola incrementar sus ventas, reducir sus costes y minimizar riesgos. Un valor añadido que ayuda a diferenciarse en un mercado tan competitivo gracias a tecnologías como el 3D Store Visualizer, una simulación virtual del lineal donde el cliente puede comprobar los diseños antes de su fabricación, lo que permite realizar ajustes antes de producción para dar con el embalaje más impactante posible; el Retail Insight Centre o Innobox, una unidad interactiva con pantalla táctil que cuenta con información detallada de todas las áreas del embalaje. Además, en él se trabaja directamente con los clientes también a través de workshops temáticos y formaciones online o presenciales, con las que logran una mayor optimización de su packaging sostenible para mejorar sus negocios y reducir su huella ambiental.

En este sentido, Smurfit Kappa trabaja en línea con la sostenibilidad gracias a su iniciativa Better Planet Packaging y sus compromisos Better Planet 2050 que, a su vez están alineados con el conjunto legislativo “EU Green Deal”, cuyo objetivo es alcanzar las emisiones netas para 2050 y que transmite la importancia de adoptar medidas para mitigar el impacto de los envases y embalajes en el medio ambiente a través del desarrollo de soluciones que no dañen nuestro planeta.

Embalajes sostenibles de cartón ondulado

El Agri Experience Centre ha creado soluciones de cartón ondulado para sectores tan importantes para la Comunitat Valenciana como el de los cítricos, que suponen la herramienta comercial más importante para productores y retailers que quieren destacar también en materia de sostenibilidad, un elemento diferenciador para este tipo de producto, que en su naturaleza llevan intrínseca la característica de la biodegradabilidad.

Entre los productos diseñados por el centro de innovación de Smurfit Kappa destacan la caja Goliath® para cítricos, que mejora la eficiencia de carga, permite un apilamiento perfecto respecto a otro tipo de embalajes. La innovadora P84/13 Doble Cónica para tomate, pepino, cítricos, cherry o calabacín, que gracias a su geometría es más resistente, emite menos CO2 al ambiente y genera menos desperdicio. La gama de barquetas Safe&Green® para frutos como las berries, cítricos o las uvas, totalmente personalizable y 100% renovable, reciclable y biodegradable, una firme alternativa a las de plástico de un solo uso. O el Box8 automático para productos a granel, que se arma 100% en máquina montadora reduciendo costes y generando ahorros en mano de obra. Sin olvidar su patentada gama de bandejas interapilables P84, adaptadas a cada producto agrícola, altamente resistentes a la humedad, que conservan la frescura gracias a sus orificios de ventilación, mantienen la estabilidad de la carga y optimizan el transporte.

Amplio catálogo de packaging

También cabe destacar la importancia de la compañía para los diferentes sectores industriales, para los que cuenta con un amplio catálogo de referencias sostenibles y en base papel alternativas a aquellas más perjudiciales para el medioambiente. Entre ellas las específicas para retail, la alimentación, el cuidado personal o el de la construcción.

Sin olvidar su apuesta firme por el eCommerce, para el que dispone de embalajes que, además de proteger el producto, mejoran la experiencia de marca del consumidor final. También diseña, fabrica y suministra displays sostenibles hechos en cartón y embalajes realizados con papeles técnicos (antihumedad, antigrasa, termosellante, barrera al agua, antiestático, …) que ofrecen a sus clientes el alto rendimiento que necesitan para afrontar los retos que se encuentran en su cadena de suministro.