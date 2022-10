El pleno del Consell ha aprobado la suscripción de un convenio entre la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Fundación de la Comunidad Valenciana Unidad Ellis Alicante, por el que contribuye a financiar con 1,5 millones de euros el funcionamiento y la promoción de la investigación en Inteligencia Artificial.

Los trabajos desarrollados por la Fundación EllisAlicante abordan tres amplias áreas de investigación: el modelado del comportamiento humano, el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos y los desafíos y limitaciones de los sistemas de Inteligencia Artificial que se utilizan para la toma de decisiones.

La firma de este convenio se enmarca en la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana que la Generalitat ha puesto en marcha, con el fin de que la Inteligencia Artificial contribuya al desarrollo la sociedad valenciana a través de tres vías de actuación: el impulso de un ecosistema productivo innovador e integrador, la preparación de este ecosistema para los cambios socioeconómicos y la adopción de la Inteligencia Artificial en la Administración Públicas.

El conjunto de esta Estrategia de IA se enfoca en favorecer la transferencia de los beneficios de la Inteligencia Artificial al conjunto de la sociedad para que ésta sea más justa, igualitaria e integradora.

En este sentido, la Generalitat Valenciana impulsa la Fundación Ellis para potenciar la investigación en IA y la transferencia de conocimientos al sistema investigador de la Comunidad Valenciana y a su tejido productivo, creando un ecosistema que fomente una economía digital competitiva y que aporte valora a las empresas, pero también centrado en las personas y la sostenibilidad del planeta, velando por que nadie quede al margen de los beneficios que conlleva la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana.

La Inteligencia Artificial se ha constituido como un factor estratégico para el desarrollo social y económico del territorio valenciano, contribuyendo a la generación de empresas innovadoras y a la dinamización de un mercado laboral de conocimientos de alto valor añadido.

Ellis (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) es una iniciativa de la comunidad científica europea comprometida con la excelencia científica, la innovación y el impacto social positivo de la Inteligencia Artificial.

La misión de Ellis es contribuir a conseguir que Europa sea competitiva en IA. Para ello, su prioridad es invertir en talento investigador excelente, creando un entorno que sea atractivo para atraer, retener y cultivar al personal investigador más excelente en Inteligencia Artificial.

En la actualidad Ellis cuenta con una red integrada por 34 unidades en 14 países europeos e Israel, siendo Ellis Alicante la única unidad que existe en España.

La unidad Ellis Alicante se constituye como una fundación privada sin ánimo de lucro cuyos objetivos son tres: la realización de investigación básica de excelencia en Inteligencia Artificial por parte de científicos de prestigio internacional empleados por Ellis Alicante, contribuir a genera un impacto económico y social positivo en el ámbito territorial, atrayendo, reteniendo y formando al talento investigador, y contribuir a que la investigación de excelencia en IA impulse la promoción de Europa como un actor prominente a nivel mundial en este campo.