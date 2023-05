Si lo que pretendía el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés era frenar la demanda de créditos e hipotecas por parte empresas y hogares en la zona euro (como paso intermedio para reducir la demanda y la inflación), parece que está logrando su objetivo, y con nota. Los bancos están endureciendo sus condiciones para otorgar créditos, al mismo tiempo que la demanda de financiación de las empresas y familias cae en picado, hasta niveles propios de la crisis financiera mundial de 2008 y de la crisis del euro de 2011. Así lo expresa el propio Banco Central Europeo (BCE) a partir de la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona euro correspondiente al primer trimestre de 2023 (periodo en el que cayeron algunos bancos regionales en EEUU y se hundió el Credit Suisse en Europa) publicada este martes, a dos días de una nueva reunión de la que se espera una nueva vuelta de tuerca en la política monetaria del Banco Central Europeo.

Demanda

De los 158 bancos de la zona euro encuestados por el BCE entre el 22 de marzo y el 6 de abril, los que han detectado entre sus clientes una caída en la demanda de crédito de las empresas son el 38% más que los que no (el triple del 12% registrado en el cuarto trimestre de 2022). Mientras, el descenso de la demanda de hipotecas se percibe en la mayoría de las entidades, en un número que supera en un 72% a las que no lo perciben (ya era el 74% a finales de 2022). La menor demanda de financiación para el consumo alcanza a un porcentaje neto del 19% entre las entidades encuestadas en el primer trimestre del año.

En particular, la demanda de préstamos a empresas disminuyó en términos netos en los cuatro mayores países de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España). Además, la caída de la demanda neta de préstamos para vivienda resultó especialmente intensa en Alemania, España y Francia en el primer trimestre.

Los últimos datos del Banco de España apuntan una caída del 13% en las nuevas operaciones hipotecarias españolas en los dos primeros meses del año y del 6% en los nuevos créditos a empresas, mientras que los destinados al consumo subieron el 3,5% en el bimestre.

El BCE detecta que los bancos endurecen sus préstamos al ritmo más fuerte desde la crisis de la deuda soberana de la zona euro en 2011

Endurecimiento "sustancial", sobre todo en España

Según el BCE, en el primer trimestre del año, los bancos volvieron a endurecer “sustancialmente” las condiciones de los créditos a las empresas y lo hicieron de forma más intensa de lo que ellos mismos esperaban y "al ritmo más fuerte desde la crisis de la deuda soberana de la zona euro en 2011". Los bancos que endurecieron los términos y condiciones de sus préstamos o líneas de crédito a las empresas fueron el 24% más que los que no lo hicieron (por cada cuatro bancos que no han endurecido sus condiciones, otros cinco sí lo han hecho); este porcentaje neto se elevó al 50% en el caso de España (por cada dos bancos que no endurecieron sus préstamos a empresa otros tres sí lo hicieron); al 10% en Alemania; al 33% en Francia y al 45% en Italia.

Esto, en lo que se refiere a la oferta de crédito a las empresas. En el otro lado de la mesa, la demanda de crédito de las empresas también cayó “fuertemente” en el primer trimestre, anotando "el mayor descenso desde la crisis financiera mundial, a finales de 2008", como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Además, las entidades esperan para el segundo trimestre un mayor endurecimiento, “aunque más moderado” de los préstamos a empresas y una nueva caída de la demanda.

Hipotecas y consumo

Algo parecido sucedió con el crédito hipotecario a familias para la compra de viviendas, mientras que el endurecimiento fue algo menos pronunciado para los préstamos destinados al consumo. “La disminución neta en la demanda de préstamos para vivienda se mantuvo fuerte y cercana a la fuerte disminución neta en el cuarto trimestre de 2022, que fue la más alta desde el inicio de la encuesta en 2003”, señala el BCE en su boletín. La caída de la demanda de hipotecas está siendo impulsada por “tasas de interés más altas, perspectivas de debilitamiento del mercado inmobiliario y baja confianza del consumidor”, se apunta. El porcentaje neto de bancos que informaron de una caída de la demanda de hipotecas rozó el 100% en España en el primer trimestre. Por el contrario, la disminución neta de la demanda de crédito al consumo se hizo menor en el primer trimestre: la demanda de crédito al consumo disminuyó en términos netos en Alemania, España y, en menor medida, en Italia, mientras que se mantuvo sin cambios en Francia.

Criterios más duros

No solo se endurecen las condiciones de los préstamos a empresas y a familias (con tipos de interés más altos y plazos más exigentes); además, los bancos de la zona euro también están apretando en su estándares crediticios; es decir, en los criterios para la aprobación de los préstamos. En el primer trimestre del año, los bancos europeos que endurecieron sus estándares para conceder créditos a empresas superaron en un 27% a los que no, un porcentaje que llegó al 50% en Francia, si bien, en España esta tasa cedió por debajo del 20% (tras haber superado el 30% a finales de 2022).

“Desde una perspectiva histórica, el ritmo de endurecimiento de los estándares crediticios se mantuvo en el nivel más alto desde la crisis de la deuda soberana de la zona del euro en 2011”, se concluye de la encuesta. En todo ello tiene que ver la mayor percepción de riesgo de los bancos y las turbulencias financieras de marzo, pero también, la menor posición de liquidez de las entidades financieras, en un contexto en el que el BCE les está requiriendo reembolsos de las líneas de financiación (TLTRO) que les ha estado proporcionando en los últimos años. "Se espera que la eliminación gradual del TLTRO III conduzca a un endurecimiento generalizado durante el segundo y tercer trimestre de ete año", añade el boletín del BCE. Además, las entidades están ampliando sus márgenes “en los préstamos más riesgosos”, tanto a empresas como a familias.

Solicitudes rechazadas

“En el primer trimestre de 2023, los bancos informaron un aumento generalizado en la proporción de solicitudes rechazadas para todas las categorías de préstamos, alcanzando, para préstamos a empresas, el porcentaje neto más alto registrado desde que se hizo la pregunta por primera vez en 2015”, señala el BCE. En España, los bancos que están aumentando el rechazo de préstamos solicitados son el 15% más que los que no, y este es un porcentaje similar al de la media de la zona euro para el primer trimestre del año.

Con todo, los bancos declaran en la encuesta del BCE que las subidas de tipos les está yendo muy bien para su negocio y su rentabilidad. "Los bancos de la zona del euro indicaron un impacto marcadamente positivo de las decisiones clave sobre tipos de interés del BCE en sus márgenes de interés netos durante los últimos seis meses", según se desprende de las respuestas otorgadas a una nueva pregunta introducida en esta ronda de encuestas.