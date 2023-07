Hace unos días se anunciaba el nacimiento de «BME Scale», un nuevo mercado bursátil orientado a las compañías denominadas «scale-ups». Hablamos en profundidad sobre este nuevo segmento con Juan Antonio Botella, socio del Área Mercantil del despacho alicantino Devesa & Calvo Abogados, con oficinas en Alicante, Madrid y Valencia.

¿Qué es esto de BME Scale?

BME Scale es un nuevo segmento dentro de Bolsas y Mercados Españoles (BME) orientado a empresas que se encuentran aún en una fase de desarrollo temprano, pero que ya cuentan con un modelo de negocio probado y escalable de cualquier sector. Por tanto, desde BME se ha dado un nuevo paso para acercar a más empresas y empresarios al cada vez menos desconocido mundo bursátil, de forma que las compañías podrán iniciar su camino en este nuevo mercado denominado BME Scale, para en el caso de continuar creciendo poder incorporarse posteriormente a BME Growth (antiguo MAB) y, de continuar con su ascenso, finalmente dar el salto al Mercado Continuo, como puede apreciarse en esta infografía proporcionada por BME.

¿Qué empresas podrán cotizar en BME Scale?

BME Scale estará orientado específicamente a las llamadas «scale-ups», las cuales se han definido como empresas en fase de crecimiento acelerado, con un modelo de negocio probado y con una facturación y/o una inversión mínima de un millón de euros. Por tanto, se trata de empresas que ya han superado la fase inicial de «startup» y que ahora buscan salir a cotizar para obtener una fuente de financiación alternativa con la que poder hacer escalar su negocio, desarrollar nuevos proyectos y áreas de negocio, o facilitar su crecimiento orgánico e inorgánico y el de su grupo empresarial.

De este modo, BME busca sumar el mercado de capitales a las alternativas de financiación con que cuentan actualmente las compañías, las cuales a partir de un determinado momento de crecimiento vienen tratando de conseguir inversiones desde el venture capital, los business angels y el crowdfunding, entre otras alternativas existentes.

Entonces, ¿solo caben este tipo de compañías denominadas «scale-ups» en BME Scale?

No. Este nuevo segmento de BME también está abierto a otro tipo de empresas como PYMEs en expansión, SOCIMIs o incluso compañías familiares que buscan precisamente incorporarse a un mercado cotizado para aprovecharse de todas sus ventajas.

¿También está orientado a las empresas familiares?

Así es. Hay quien piensa que cotizar en bolsa no es una buena opción para las empresas familiares, lo cual, a mi juicio, no es correcto en muchos casos, no solo por el hecho de que ya existen muchas empresas familiares cotizando desde hace muchos años, sino porque precisamente el hecho de que las acciones de una empresa puedan ser libremente transmisibles a terceras personas e inversores, puede ser una opción para evitar muchos conflictos societarios entre hermanos o ramas familiares, y que no se producirían si las acciones de dicha compañía pudieran ser vendidas por cualquiera de ellos a un precio establecido diariamente por mercado, en el momento en el que se quisiera (siempre que hubiera un comprador), y además con una transparencia total en las cuentas de la compañía fruto precisamente del mero hecho de estar cotizada y regulada en un mercado.

Ahora bien, lo que cobra mucha importancia en estos casos para la pacífica convivencia entre los socios fundadores o empresarios familiares, por un lado, y los inversores que acceden a la compañía, por otro, es la existencia de un buen pacto de socios en el que se regule previamente las relaciones internas dentro de la sociedad y el funcionamiento en la adopción de decisiones en todos los órganos sociales, entre otras muchas cuestiones.

¿Por qué dicen que salir a cotizar atrae a los inversores?

Estamos viviendo desde hace ya muchos años una fiebre de levantar capital para financiar proyectos y startups o pymes en expansión, que suelen materializarse muchas veces en las denominadas «rondas de financiación».

Los inversores, sean del tipo que sean, buscan, como no puede ser de otra forma, rentabilidad a sus inversiones y, en muchas ocasiones, nos toca hablar con nuestros clientes sobre la forma en que estos saldrán, cuando ni siquiera todavía han llegado a entrar.

En relación con ello, vender la totalidad de la compañía «al siguiente» es la opción más escuchada, si bien ello no tiene por qué estar en la hoja de ruta de los socios fundadores o de las empresas familiares. Por eso, son cada vez más empresas las que desde un primer momento cuando buscan capital trasladan a los inversores su voluntad de sacar la compañía a cotizar, lo que al fin y al cabo les puede ofrecer a estos inversores el mismo resultado de tener la opción de vender «al siguiente» y rentabilizar su inversión.

¿Qué ventajas ofrece BME Scale frente al ya existente BME Growth u otros mercados?

Sin entrar en mucho detalle legal y financiero, se puede afirmar que BME Scale va a minimizar mucho los requisitos legales y de incorporación, por ejemplo, al no exigir disponer de un Proveedor de Liquidez, ni tampoco cumplir con requisitos de difusión accionarial mínima que sí exigen otros mercados como BME Growth, lo cual será decisión de cada compañía. El folleto de incorporación a mercado también se simplifica con respecto al requerido en otros mercados y el Asesor Registrado será quién decida respecto qué due diligence se exigirá para cada incorporación.

Lógicamente, esta simplificación de requisitos también conlleva una importante reducción de los costes de salida, que también al contrario de lo pensado vienen dejando de ser una barrera de acceso, y ahora más con la aparición de este tipo de mercados.

¿Cuándo comenzará a funcionar BME Scale?

Desde BME indican que los primeros Asesores Registrados serán dados de alta a partir del mes de septiembre, de modo que probablemente en el último trimestre de este mismo año ya tengamos los primeros toques de campana de BME Scale, en algunos de los cuales nuestro despacho ya está trabajando.

Más información

Devesa & Calvo Abogados