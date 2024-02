Josep Oliu releva a Miquel Molins en la presidencia de la Fundación Banco Sabadell

Joep Oliu, presidente de Banco Sabadell, relevará a Miquel Molins al frente de la Fundación Banco Sabadell después de 13 años en el cargo. Molins deja así la presidencia de esta institución, cerrando un brillante recorrido en el grupo, en el que ha sido presidente de la Fundación y director de la Colección Banco Sabadell. Durante sus 23 años en el grupo, ha destacado por su compromiso con acercar el arte contemporáneo a la entidad financiera y su contribución a la marca.

Molins es doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo. Desde 2011, ha sido presidente de la Fundación Banco Sabadell y director de la Colección Banco Sabadell. En el mundo de la docencia ha destacado por ser profesor de la escuela EINA, de la Escuela Massana de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como director de tesis del Máster Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del MACBA. Durante el curso 1994-95, fue visiting profesor en el Art History, Theory and Criticism Department of the School of The Art Institute of Chicago.

Actualmente preside la Fundación EINA. Además, es un referente nacional e internacional en el arte contemporáneo, siendo comisariado de diversas exposiciones. Ha publicado varios ensayos sobre crítica y arte moderno y contemporáneo en publicaciones y prensa especializada.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, presidirá a partir de ahora la Fundación Banco Sabadell, reforzando el compromiso del banco con la Fundación y con el desarrollo de sus actividades, de fomento de la cultura, la investigación y el talento joven.

El Patronato, asimismo, ha renovado a Sonia Mulero como directora de la Fundación.