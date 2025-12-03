Una provincia para amantes del skate: Alicante, líder nacional en pumptracks de alto nivel

En los últimos años, una instalación deportiva ha ido ganando terreno en numerosos municipios de toda España hasta convertirse en un nuevo rasgo distintivo del paisaje urbano. Hablamos de los pumptracks, circuitos formados por ondulaciones, peraltes y saltos que permiten deslizarse sobre ruedas sin pedalear ni impulsarse con los pies. Su diseño convierte cada recorrido en un ejercicio de fluidez, equilibrio y técnica, accesible tanto para deportistas experimentados como para quienes solo buscan una actividad lúdica al aire libre.

En este auge nacional, la provincia de Alicante destaca con claridad y se sitúa como líder en la creación y oferta de pumptracks de gran calidad. Su apuesta temprana por este tipo de instalaciones ha consolidado un modelo que otros territorios han empezado a imitar.

La historia reciente de estos espacios en Alicante es un ejemplo de cómo una propuesta novedosa puede transformarse en un fenómeno social. Muchos ayuntamientos decidieron invertir en pumptracks al ver el éxito de las primeras instalaciones. Pronto se convirtieron en un punto de encuentro para ciclistas, patinadores y usuarios de patinete, además de un atractivo para familias y jóvenes que buscan alternativas deportivas seguras y al aire libre.

La clave del éxito está en la propia naturaleza del circuito: un pumptrack bien diseñado permite recorrerlo sin esfuerzo aparente, aprovechando la inercia que generan sus formas. Ondas, saltos moderados y curvas peraltadas crean un ritmo natural que invita a repetir una y otra vez.

La pista de pumptrack de El Campello / INFORMACIÓN

Profesionalización de estos circuitos

Detrás de la expansión de estas instalaciones en España se encuentra la figura del alicantino Christian Tidow, gerente de Pumptrack Park S.L.Su empresa ha asumido un papel decisivo en la profesionalización e impulso de este tipo de espacios, con más de 200 pumptracks construidos en todo el país. Uno de sus proyectos más emblemáticos es el pumptrack de Torrevieja, considerado uno de los más grandes del mundo y elegido como sede del Campeonato de España en 2024, un hito que reforzó aún más el prestigio de estas instalaciones.

La provincia cuenta con algunos de los pumptracks mejor valorados del país, como los de El Campello, Mutxamel, Agost, Sax, Salinas, El Palmeral de Alicante, Santa Pola, La Vila Joiosa y Torrevieja. Todos comparten un sello común: han sido diseñados y construidos por Pumptrack Park S.L., empresa líder en el sector.

El interés no deja de crecer. Municipios como Villena, Elche, Petrer, Aspe y Cocentaina ya estudian incorporar estas instalaciones a su oferta deportiva, confirmando que los pumptracks han llegado para quedarse.

