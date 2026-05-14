Scutum, el espacio de datos de ciberseguridad que ayuda a las empresas a anticipar amenazas

Qué son los espacios de datos y por qué importan ahora

Un espacio de datos no es una base de datos común ni una plataforma centralizada donde todos entregan su información. Es una red colaborativa en la que cada participante mantiene el control sobre sus datos y decide quién puede acceder, bajo qué condiciones y con qué finalidad.

La idea es sencilla, pero estratégica: compartir datos sin renunciar a su control. Esta lógica responde a una necesidad cada vez más evidente. Muchas empresas generan información valiosa, pero esa información queda aislada, infrautilizada o encerrada en sistemas que no se comunican entre sí. Los espacios de datos permiten convertir ese activo disperso en conocimiento útil, seguro y accionable.

La clave no está solo en tener datos, sino en saber ordenarlos, conectarlos y activarlos

Europa ha situado esta infraestructura en el centro de su estrategia digital. Frente a modelos dominados por grandes plataformas cerradas, la Unión Europea impulsa una vía propia basada en soberanía digital, interoperabilidad, regulación y confianza. El objetivo no es que los datos acaben concentrados en pocos actores, sino construir redes de intercambio donde el valor circule sin que las empresas pierdan capacidad de decisión.

La capa de datos que necesita la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no funciona bien con datos pobres, incompletos o desconectados. Para que una empresa pueda automatizar procesos, anticipar riesgos, optimizar decisiones o desarrollar nuevos servicios, necesita información de calidad. Ahí es donde los espacios de datos adquieren una relevancia decisiva.

En la práctica, actúan como una capa habilitadora para la IA. Permiten que distintos actores de un mismo sector compartan datos útiles bajo reglas claras, con trazabilidad, permisos y garantías jurídicas. No se trata solo de almacenar información, sino de crear entornos donde los datos puedan utilizarse de forma fiable, auditada y segura.

Los espacios de datos son la capa que necesita la inteligencia artificial para trabajar con información fiable, segura y útil.

Para entenderlo de una manera más práctica: los espacios de datos se están desplegando en sectores estratégicos. En salud, facilitan el intercambio seguro de datos clínicos y de investigación. En industria, ayudan a conectar cadenas de valor. En movilidad, permiten integrar información de operadores, ciudades y servicios. En energía, contribuyen a gestionar redes más inteligentes. En turismo, abren la puerta a entender mejor la demanda, los flujos de visitantes y la experiencia del viajero.

Los espacios de datos permiten compartir información de forma segura y controlada para activar la inteligencia artificial en sectores estratégicos. / ED

Una oportunidad que no estará abierta siempre

El momento actual es especialmente relevante porque los espacios de datos están todavía en fase de construcción. Entre 2024 y 2027 se están definiendo estándares, captando participantes, probando casos de uso y configurando posiciones estratégicas. A partir de 2028, el escenario será distinto: los ecosistemas estarán más consolidados, los operadores principales ya estarán asentados y las barreras de entrada serán mayores.

Entrar ahora en los espacios de datos puede marcar la posición competitiva de los próximos años.

Para una empresa, entrar ahora no significa sumarse a una moda tecnológica. Significa posicionarse pronto en una infraestructura que puede marcar la competitividad de los próximos años. Quien participa en las fases iniciales tiene más capacidad para influir en las reglas, entender los modelos de intercambio y ocupar un lugar relevante antes de que el mercado madure.

Europa está combinando regulación y financiación. Normas como el Data Act, el Data Governance Act o el AI Act crean un marco que favorece el intercambio seguro de datos, mientras que los programas europeos destinan financiación pública al despliegue de estas infraestructuras digitales. La apuesta no es menor: se trata de construir una especie de autopista del dato para la economía europea.

Los espacios de datos serán una pieza clave para competir en la economía digital sin perder el control sobre la información / ED

¿Qué problema resuelven los espacios de datos para las empresas?

El principal problema que resuelven los espacios de datos es el aislamiento. Muchas empresas trabajan con información propia, pero no pueden cruzarla con datos de otros actores del ecosistema. Eso limita la innovación, ralentiza la toma de decisiones y dificulta la respuesta ante problemas compartidos.

ReR ayuda a identificar qué datos tienen valor y cómo pueden compartirse con seguridad.

Con un espacio de datos, una empresa puede colaborar sin exponerse de forma descontrolada. Puede compartir información relevante, recibir señales de otros participantes, mejorar sus modelos predictivos y acceder a conocimiento sectorial que por sí sola no tendría. La clave está en que el intercambio se produce con reglas, permisos y garantías.

En términos competitivos, esto puede traducirse en mejores decisiones, mayor eficiencia, reducción de riesgos, nuevos modelos de negocio y más capacidad para aplicar inteligencia artificial de forma útil. No es una tecnología aislada, sino una infraestructura común para que los datos generen valor.

Scutum impulsa una lógica de anticipación frente a amenazas digitales compartidas entre empresas / ED

Scutum: cuando compartir datos ayuda a anticipar amenazas

Uno de los ámbitos donde esta lógica resulta más clara es la ciberseguridad. Las empresas suelen enfrentarse a amenazas comunes de forma aislada. Un ataque detectado en una organización puede anticipar un patrón que afectará después a otras compañías del mismo sector. Sin embargo, si esa información no se comparte a tiempo, la respuesta llega tarde.

Ahí aparece Scutum, un espacio de datos orientado a la ciberseguridad. Su planteamiento permite identificar patrones de ataque emergentes observados en otras empresas del ecosistema y lanzar alertas sectoriales. En lugar de reaccionar cuando el daño ya se ha producido, el sistema favorece una lógica de anticipación.

La propuesta es especialmente valiosa porque permite pasar de una protección individual y reactiva a una defensa compartida y preventiva. Scutum no se limita a acumular información sobre amenazas: busca convertir los datos distribuidos en inteligencia útil para reducir tiempos de respuesta, proteger el negocio y detectar señales tempranas.

Scutum permite transformar señales dispersas sobre amenazas en inteligencia compartida para anticipar riesgos de ciberseguridad.

En un contexto en el que los ataques son cada vez más sofisticados, compartir inteligencia de forma segura puede marcar la diferencia entre sufrir un impacto directo o adelantarse a él. Por eso, los espacios de datos de ciberseguridad representan una oportunidad estratégica. Y Scutum se sitúa en uno de los verticales con mayor recorrido, dentro de un ámbito en el que todavía hay pocas iniciativas de este tipo en España.

Una infraestructura para competir en la economía del dato

Los espacios de datos serán una pieza clave para que las empresas europeas puedan competir en la economía digital sin depender de modelos cerrados ni renunciar al control sobre su información. Su valor no está solo en la tecnología, sino en la confianza que generan: permiten compartir datos, activar inteligencia artificial y crear ecosistemas sectoriales más fuertes.

Los espacios de datos permitirán competir mejor sin perder el control sobre la información.

En los próximos años, la pregunta no será únicamente qué empresas tienen más datos, sino cuáles saben conectarlos, gobernarlos y convertirlos en decisiones útiles. Los espacios de datos responden precisamente a ese desafío. Y proyectos como Scutum muestran cómo esta infraestructura puede pasar de la teoría a casos concretos con impacto real en la seguridad, la competitividad y la capacidad de anticipación de las organizaciones.

ReR identifica qué datos tienen valor y cómo pueden convertirse en nuevas oportunidades. / ReR

ReR: cómo aterrizar los espacios de datos en tu empresa

Recursos en la Red se posiciona como un actor capaz de acercar los espacios de datos a empresas que necesitan entender, ordenar y activar mejor su información. Su papel no consiste solo en explicar una tecnología emergente, sino en ayudar a identificar qué datos tienen valor, cómo pueden compartirse de forma segura y qué oportunidades abre esta nueva infraestructura europea.

ReR traduce una infraestructura compleja en una hoja de ruta práctica para cada empresa.

Para muchas compañías, el primer paso no será construir un gran proyecto tecnológico, sino comprender dónde encajan dentro de estos ecosistemas y cómo pueden aprovecharlos antes de que el mercado esté plenamente consolidado. Esa labor de acompañamiento resulta clave para transformar una idea compleja en una hoja de ruta práctica: detectar oportunidades, ordenar prioridades y conectar la estrategia de datos con necesidades reales de negocio.

Proyecto financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

SCUTUM: accesibilidad y colaboración en Ciberseguridad, detección y respuesta.

Expediente: TSI-100122-2024-4

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia