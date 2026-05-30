Devesa y Audifarma reúnen a farmacéuticos en Alicante para abordar la fiscalidad y la protección del patrimonio profesional

El pasado jueves, Audifarma y el despacho de abogados Devesa congregaron a farmacéuticos titulares en el Hotel Meliá Alicante para una jornada centrada en una pregunta que pocos profesionales del sector se hacen con suficiente antelación: qué hacer con el patrimonio que se va generando y cómo estructurarlo con inteligencia para protegerlo mejor y hacerlo más eficiente.

La sesión se articuló en dos bloques complementarios: el primero, orientado a abordar la planificación fiscal de forma proactiva, optimizando el coste fiscal dentro de la legalidad y ganando capacidad de decisión; el segundo, dedicado a estructurar y proteger ese patrimonio pensando tanto en la eficiencia como en la seguridad futura.

Bajo el títuloAhorro fiscal y protección del patrimonio del farmacéutico titular, la sesión fue inaugurada por Juan Jesús Sánchez, director de Audifarma, quien subrayó el propósito del encuentro: "No queremos solo mejorar la cuenta de resultados de la farmacia. Queremos que cada farmacéutico sepa qué hacer con lo que genera, cómo optimizarlo fiscalmente y cómo protegerlo para el futuro".

La trampa de la progresividad fiscal

La primera ponencia corrió a cargo de Eduardo Marín, subdirector y responsable de Asesoría de Audifarma, quien expuso con claridad el problema al que se enfrentan muchos titulares: una fiscalidad personal que penaliza de forma especialmente severa a quienes acumulan rentas en la base general del IRPF.

En la Comunitat Valenciana, el tipo marginal máximo alcanza el 54%, el más elevado de España, mientras que los rendimientos encuadrados en la base del ahorro —dividendos, ganancias patrimoniales o intereses— tributan a un máximo del 30%.

José María García Guirao, Eduardo Marín, Juan Jesús Sánchez y Juan Antonio Botella, participantes en la jornada. / PILAR CORTES

"La diferencia puede llegar a 24 puntos porcentuales sobre el mismo euro", señaló Marín, quien empleó un símil revelador: así como una farmacia equilibra su mix entre receta y venta libre, el farmacéutico debe construir un mix fiscal que desplace progresivamente sus rendimientos hacia la base del ahorro. El objetivo no es eludir impuestos, sino pagar lo que corresponde utilizando todas las herramientas que la ley pone a disposición del contribuyente.

La ponencia también abordó la inseguridad jurídica que caracteriza el panorama fiscal español, con criterios de la Agencia Tributaria que en numerosas ocasiones han sido corregidos por los tribunales. Casos recientes como la amortización de inmuebles alquilados o la deducción proporcional de vehículos profesionales ilustran hasta qué punto un asesoramiento actualizado y especializado puede marcar la diferencia en el resultado fiscal de un profesional.

Sociedades patrimoniales, protocolo familiar y planificación sucesoria

La segunda intervención, a cargo de José María García Guirao, socio de Devesa y director del Área Fiscal, y Juan Antonio Botella Curvertoret, socio del Área Mercantil de Devesa, amplió el foco hacia las estructuras jurídicas más avanzadas para proteger y hacer crecer el patrimonio del farmacéutico.

García Guirao expuso casos prácticos en los que la constitución de sociedades patrimoniales, las operaciones de escisión o la aportación de activos a estructuras societarias han permitido a familias farmacéuticas diferir el pago de impuestos, reducir la exposición al Impuesto sobre el Patrimonio y garantizar una transmisión ordenada del negocio entre generaciones.

Botella Curvertoret centró su intervención en el Protocolo Familiar y el Plan de Contingencia, herramientas que, pese a su utilidad probada, siguen siendo desconocidas o ignoradas por la mayoría de las farmacias familiares. El protocolo actúa como un instrumento de diálogo antes de que los problemas escalen a los tribunales, regulando quién puede trabajar en la farmacia, cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven conflictos como la incapacidad del titular, el divorcio o la disparidad de criterios sobre la venta del negocio.

"El mejor momento para hacer un protocolo es antes de necesitarlo", advirtió Botella. A estos instrumentos se suman los poderes preventivos, los testamentos con cláusulas específicas para farmacias y los pactos sucesorios en vida, que en determinados casos permiten reducir significativamente la carga impositiva de la transmisión.

Una alianza al servicio del farmacéutico

La jornada concluyó con un animado turno de preguntas y un cóctel en el que los asistentes pudieron continuar el debate de manera más informal. El evento refleja la solidez de la alianza entre Devesa y Audifarma, cuyo objetivo compartido es acompañar al farmacéutico titular en dos frentes inseparables: la planificación fiscal proactiva que permite ganar capacidad de decisión, y la estructuración inteligente del patrimonio para que sea más eficiente y esté mejor protegido de cara al futuro.

"La falta de estrategia tiene más impacto en el patrimonio a largo plazo que la falta de información", resumió Juan Jesús Sánchez en el cierre. Una reflexión que, a tenor de la respuesta del sector, parece haber calado entre los farmacéuticos alicantinos.