Gonzalo Verdú: "Hay motivos para creer y ahora toca rematar"

El defensa y capitán del Elche, Gonzalo Verdú, aseguró que la temporada que está realizando el equipo ilicitano está siendo positiva, si bien precisó que ahora toca rematar logrando la permanencia en la máxima categoría.

«Si no te salvas no sirve de nada lo hecho hasta ahora. Empieza ahora la parte más importante y está todo abierto, pero llegamos en buena dinámica», indicó el cartagenero a los medios del club ilicitano.

Verdú insistió en que en la lucha por la salvación «está todo por decidir», pero se mostró optimista porque en su opinión «la situación en la tabla te da motivos para creer», en referencia al margen de dos puntos sobre el descenso.

«Hemos hecho muchas cosas bien y hay que insistir», explicó el defensa, quien señaló que las claves de la recuperación del Elche desde la llegada de Fran Escribá están en el «orden y la solvencia».

«Serán claves en los muchos enfrentamientos directos», indicó Verdú, quien alertó de la dificultad que para el Elche tendrá el próximo partido este domingo (16.15) ante el Betis, del que recordó que «está siendo de los mejores equipos en 2021. Va a ser un partido muy difícil, porque vienen muy bien, y exigente. Allí nos superó. Jugamos en casa, donde hemos ganado los dos partidos con el míster. Confiamos en poder ganar».

«En el partido de Sevilla estuvieron por encima de nosotros y tenemos ganar se resarcirnos para ponérselo difícil», señaló el cartagenero, quien confió en mantener la racha como local, con dos victorias en dos partidos, desde la llegada del nuevo entrenador.

Gonzalo Verdú explicó que una de las claves para lograr el objetivo será mantener la tranquilidad en los momentos difíciles e insistió en la trascendencia del partido del próximo domingo.

«Hay que ganar porque muchas opciones pasan por ese partido y hay que darle la importancia que tiene», comentó el defensor, quien confió en conseguir la permanencia para que la afición del Elche pueda disfrutar el próximo curso de una temporada completa en Primera División.

El capitán del Elche espera que pueda haber público en el Martínez Valero cuanto antes. «Se hablaba mucho de meter gente por estas fechas. Pero de momento, no está siendo posible. Confiamos en que con ellos o sin ellos consigamos el objetivo. Para que así la afición pueda disfrutar de una temporada completa en Primera», afirma el jugador del conjunto ilicitano, que agradece el apoyo de los aficionados: «Estamos notando mucho su apoyo en redes sociales y todo lo extra en el estadio. Que sigan empujando y apoyando. Esto es de todos. Lo disfrutaremos en Primera el año que viene».

«Hay que tener la cabeza fría y saber que cada partido es un mundo. Vendrán momentos difíciles en el tramo final y debemos estar preparados para afrontarlos», señaló el capitán del Elche consciente de la importancia de este tramo final de la temporada. «Empieza la parte de la temporada en la que se decide todo. Lo importante es que llegamos en buena dinámica. Esta semana nos ha venido muy bien para trabajar y ponernos a tono. Afrontamos la recta final con garantías para ir a por cada partido», añadió.

Sobre su rendimiento personal, no quiso realizar todavía una valoración. «Me gustaría hacer las valoraciones a final de temporada y ver hasta dónde hemos llegado y qué hemos conseguido. Me estoy encontrando bien hasta ahora. Cómodo y con la confianza del míster. Más no puedo pedir».

Más de 2.400 minutos

El capitán del Elche Gonzalo Verdú se ha consolidado como uno de los jugadores con más minutos de LaLiga Santander sin contar los porteros. El central franjiverde suma un total de 2430 minutos, siendo así el futbolista con más participación de la categoría, empatado con la misma cifra junto a Siovas de la SD Huesca y Raphael Varane, del Real Madrid.

Los antecedentes favorecen al conjunto franjiverde

Los ilicitanos dominan la estadística en los duelos ante los béticos en el Martínez Valero

El Elche y el Betis, rivales en la próxima jornada de Liga, igualaron sin goles en el último precedente entre ambos equipos disputado en Primera División en el estadio Martínez Valero en la temporada 2013-14.

El conjunto ilicitano domina la estadística de los enfrentamientos ante el Betis en la máxima categoría con un balance de seis victorias, seis empates y tres derrotas en los quince duelos entre ambos equipo en Elche.

La última ocasión en la que el Betis logró vencer en Elche fue en la temporada 1975-76 (2-3). Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres victorias locales y dos empates.

En el último duelo, el Elche, entrenado por Fran Escribá, alineó a Manu Herrera; Damián, Botía, Lombán, Cisma; Rubén Pérez, Javi Márquez, Del Moral (Rodrigues, min.59), Coro, Carles Gil (Fidel, min.84) y Cristian Herrera (Boakye, min.70).

El Betis, que acabaría descendiendo al término de esa temporada, jugó con Adán; Chica, Perquis, Jordi Figueras, Dídac (Caro, min.16; Amaya, min.40); N'Diaye, Nono; Leo Baptistao (Vadillo, min.70), Salva Sevilla, Cedrick y Rubén Castro.

El Elche daría un paso importantísimo si consigue superar al Betis. Con tantos enfrentamientos directos va a ser complicado que los tres equipos que en estos momentos están en descenso: Huesca (21 puntos), Alavés (23) y Eibar (23) puedan superar la barrera de los 35 puntos, por lo que el Elche, con cuatro victorias, podría tener suficiente para conseguir el objetivo de la permanencia. Tras muchas jornadas en posiciones de descenso, la reacción en las últimas jornadastras la llegada de Fran Escribá al banquillo, le ha permitido salir de la zona roja de la clasificación de Primera División y situarse con dos puntos de ventaja por encima de los tres últimos clasificados. Una situación que permite ver el futuro con más optimismo y con la esperanza de poder seguir disfrutando la próxima campaña de la máxima categoría.