Mojica: «Necesitamos los tres puntos ante Osasuna y vamos a por ellos sí o sí»

Mojica señaló que la dura derrota del pasada jornada frente al Huesca, un rival directo por la permanencia, ha servido de «aprendizaje» para «mejorar algunos aspectos» algunos aspectos del juego. El futbolista colombiano prefiere quedarse con las «cosas positivas» que hizo el conjunto ilicitano en El Alcoraz «para poder añadirlas» al trabajo que vienen haciendo hasta ahora.

El lateral izquierdo consideró que, a pesar del último traspiés, tienen que seguir «con la confianza y la seguridad» de que el trabajo que están haciendo es bueno. Pero, al mismo tiempo, señaló que para rubricar ese buen trabajo necesitan «sumar un poco más» porque hasta ahora no está siendo suficiente. «Lo que estamos haciendo nos está dando para donde estamos (puestos de descenso) y necesitamos más porque las expectativas son altas», comentó.

Mojica indicó que después de la jornada de descanso del lunes y tras haber pasado el duelo de la derrota en Huesca, la plantilla, que ayer regresó a los entrenamientos, está ya pensando en el encuentro del frente a Osasuna. «Tenemos confianza plena en el equipo y en poder sumar los tres puntos. Estamos muy ilusionados en hacer un excelente trabajo y, para ello, estamos preparando el partido con seriedad y optimismo».

Un rival con el objetivo cerca

El futbolista colombiano es consciente de la importancia del choque y considera a l conjunto navarro como un rival directo en la lucha por la permanencia. «Ellos están encaminados para poder cumplir su objetivo y están realizando un buen trabajo en los últimos partidos». La victoria rojilla en Villarreal (1-2) la pasada jornada les situado con 34 puntos a un paso de la salvación.

El lateral del Elche tiene claro que tienen que «ir a sumar sí o sí» y para ello deben mostrar «la misma intensidad y siendo un equipo aguerrido», porque eso les está «dando mucho nivel de trabajo», aunque no han recibido el premio deseado y merecido en alguno encuentros anteriores. «Esperamos sumar los tres puntos, porque es lo que necesitamos».

Johan Mojica llegó al Elche en el mes de enero, durante el mercado de invierno, para cubrir una posición en la que Sánchez Miño no había dado la talla y Koné no contaba para Almirón. Aunque pertenece al Girona, estaba cedido en el Atalanta, en el que no estaba jugando todo lo deseado. En el conjunto ilicitano es titular indiscutible desde el primer momento y está mostrando un buen nivel. «Tenía muy claro que venía a ayudar a conseguir el objetivo y, a nivel personal, tener la continuidad en el juego que necesitaba para seguir creciendo como futbolista. Estoy muy feliz en Elche, estoy jugando asiduamente y poder jugar y ayudar al equipo me hace estar contento».

Mojica quiso mandar un mensaje de «confianza» a la afición: «Tienen que seguir animándonos y estar con nosotros. Les pido que sigan teniendo confianza en el equipo y que no duden de nosotros en ningún instante, porque estamos dando todo y más para poder mantenernos en Primera. Es lo que la ciudad merece y por lo que trabaja el club».