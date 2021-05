Pere Milla: «Somos un equipazo y nos vamos a salvar»

El desgaste, el esfuerzo, la entrega de los franjiverdes fue, sin duda, lo más positivo del envite. «La sensación que me llevo es que somos un equipo. Lo hemos dado todo, la expulsión pesa y luego hemos tirado de orgullo. Somos un equipazo y nos vamos a salvar», afirmaba muy animado el delantero del Elche, que dijo que «aunque hemos perdido, me voy muy contento porque nos lo hemos dejado todo, el equipo es una pasada y queda mucho Elche por delante. ¡A por el Alavés!», concluía Pere Milla.

Sobre la jugada de la expulsión de Raúl Guti, tanto el entrenador como el atacante catalán prefirieron no mojarse. El técnico exponía que «no he podido ver repetido el momento, carezco de información y, por tanto, no me voy a pronunciar». Milla sí lo hizo, pero tirando de ironía: «¿Le pisa? Sí. ¿Es roja? Buf. Para mí, Guti intenta controlar y... bueno, ¿dónde pone el pie después de tocarla? Sí, le pisa. A cámara lenta es roja. Más, es roja y 20 partidos de sanción, pero al final esto es fútbol y hoy nos ha tocado a nosotros sufrir una expulsión y quizás el próximo día es al revés». Escribá también fue preguntado por un posible penalti por mano de un defensa de la Real. El árbitro pitó una dudosa falta previa de Carrillo. El preparador valenciano insistió en que «los jugadores lo han comentado en el vestuario, pero no lo he visto y no puedo opinar». Sobre el futuro, Escribá remarcó que «mientras las matemáticas no digan lo contrario, creemos. Lo primero que ha dicho el grupo es: «vamos a pensar en el martes». Si sacamos los nueve puntos que quedan, nos da. Pero va a ser difícil». «Esto nos deja sin prácticamente opciones de fallo. Nos encantaría que pierdan los rivales directos; nos dejará con alguna opción más; pero debemos centrarnos en nosotros. Tenemos una enorme final el martes contra el Alavés», concluía el técnico.